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ЕР предложила ввести кредитные каникулы для пострадавшего от ЧС бизнеса

Ведомости

Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о предоставлении кредитных каникул малому и среднему бизнесу и самозанятым, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС). «Ведомости» ознакомились с документом.

Поправки предусматривают возможность получить льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Обратиться за кредитными каникулами заемщик сможет в течение 60 дней с момента введения соответствующего режима ЧС. Продолжительность льготного периода составит не более трех месяцев.

Действующее законодательство предусматривает право заемщика на однократное обращение с требованием об изменении условий договора кредита (кредитные каникулы). Вместе с тем в случае чрезвычайных ситуаций заемщики, ранее воспользовавшиеся таким правом, лишены возможности повторно запросить каникулы, что существенно ограничивает их права в условиях форс-мажора. Поправки же предполагают, что ранее осуществленное изменение условий договора по предоставлению льготного периода в случае введения режима ЧС по месту нахождения, проживания или ведения деятельности заемщика не будет препятствовать повторному обращению.

10 августа Банк России выпустил рекомендации для кредиторов поддержать малые и средние предприятия, пострадавшие от террористических атак ВСУ на склады и другие коммерческие объекты. Предприниматели смогут обратиться за реструктуризацией кредитов и займов без ухудшения кредитной истории. Рекомендация будет действовать до 31 августа 2027 г.

В конце апреля регулятор рекомендовал реструктурировать долги субъектов МСП, пострадавших от паводка, – отсрочка действовала до 31 декабря 2026 г. В июле ЦБ продлил на III квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты юрлиц и ИП, столкнувшихся с временными трудностями. А в марте 2026 г. регулятор предлагал применять дополнительные меры поддержки заемщиков, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС, вплоть до частичного или полного прощения долга.

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