ЕР предложила ввести кредитные каникулы для пострадавшего от ЧС бизнеса

Действующее законодательство предусматривает право заемщика на однократное обращение с требованием об изменении условий договора кредита (кредитные каникулы). Вместе с тем в случае чрезвычайных ситуаций заемщики, ранее воспользовавшиеся таким правом, лишены возможности повторно запросить каникулы, что существенно ограничивает их права в условиях форс-мажора. Поправки же предполагают, что ранее осуществленное изменение условий договора по предоставлению льготного периода в случае введения режима ЧС по месту нахождения, проживания или ведения деятельности заемщика не будет препятствовать повторному обращению.