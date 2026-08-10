ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долги бизнесу после атак ВСУ на склады

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долги бизнесу после атак ВСУ на складыРекомендация будет действовать до конца августа 2027 года
Банк России выпустил рекомендации для кредиторов поддержать малые и средние предприятия, пострадавшие от террористических атак ВСУ на склады и другие коммерческие объекты. Предприниматели смогут обратиться за реструктуризацией кредитов и займов без ухудшения кредитной истории. Рекомендация будет действовать до 31 августа 2027 г.
Кредиторам рекомендуется идти навстречу заявителям независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы по закону, и рассматривать такую реструктуризацию как самостоятельную меру поддержки бизнеса, говорится в информационном письме регулятора. Банкам и некредитным финансовым организациям советуют воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. При изменении условий договоров кредиторам рекомендуется оперативно направлять заемщикам уточненный график платежей. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей.
Уже несколько недель логистические объекты Wildberries подвергаются атакам украинских беспилотников. 18 июля загорелся один из крупнейших логистических комплексов в Электростали. 7 августа вооруженные силы Украины ударили по объекту компании в Екатеринбурге. 6 августа БПЛА атаковали склад компании в Тверской области, а за день до этого пострадал логистический объект в Тульской области. Маркетплейс добровольно предоставил продавцам меры поддержки, включая скидки на хранение товаров и отмену платы за транзитные поставки.
С 7 августа Wildberries включил в программу «Страхование заказов» новый вид риска – повреждение или утрату товаров в результате террористических актов, диверсий, атак беспилотников и их последствий. Одновременно Wildberries сообщил о повышении тарифов по программе страхования.
Ранее ЦБ уже выпускал аналогичные рекомендации для пострадавших от других чрезвычайных ситуаций. В конце апреля регулятор рекомендовал реструктурировать долги субъектов МСП, пострадавших от паводка, – отсрочка действовала до 31 декабря 2026 г. В июле ЦБ продлил на III квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты юрлиц и ИП, столкнувшихся с временными трудностями. А в марте 2026 г. регулятор предлагал применять дополнительные меры поддержки заемщиков, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС, вплоть до частичного или полного прощения долга.