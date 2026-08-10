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Главная / Финансы /

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долги бизнесу после атак ВСУ на склады

Рекомендация будет действовать до конца августа 2027 года
Ведомости

Банк России выпустил рекомендации для кредиторов поддержать малые и средние предприятия, пострадавшие от террористических атак ВСУ на склады и другие коммерческие объекты. Предприниматели смогут обратиться за реструктуризацией кредитов и займов без ухудшения кредитной истории. Рекомендация будет действовать до 31 августа 2027 г.

Кредиторам рекомендуется идти навстречу заявителям независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы по закону, и рассматривать такую реструктуризацию как самостоятельную меру поддержки бизнеса, говорится в информационном письме регулятора. Банкам и некредитным финансовым организациям советуют воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. При изменении условий договоров кредиторам рекомендуется оперативно направлять заемщикам уточненный график платежей. Реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей.

Wildberries включила атаки беспилотников в страхование заказов

Финансы / Страхование

Уже несколько недель логистические объекты Wildberries подвергаются атакам украинских беспилотников. 18 июля загорелся один из крупнейших логистических комплексов в Электростали. 7 августа вооруженные силы Украины ударили по объекту компании в Екатеринбурге. 6 августа БПЛА атаковали склад компании в Тверской области, а за день до этого пострадал логистический объект в Тульской области. Маркетплейс добровольно предоставил продавцам меры поддержки, включая скидки на хранение товаров и отмену платы за транзитные поставки.

С 7 августа Wildberries включил в программу «Страхование заказов» новый вид риска – повреждение или утрату товаров в результате террористических актов, диверсий, атак беспилотников и их последствий. Одновременно Wildberries сообщил о повышении тарифов по программе страхования.

Ранее ЦБ уже выпускал аналогичные рекомендации для пострадавших от других чрезвычайных ситуаций. В конце апреля регулятор рекомендовал реструктурировать долги субъектов МСП, пострадавших от паводка, – отсрочка действовала до 31 декабря 2026 г. В июле ЦБ продлил на III квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты юрлиц и ИП, столкнувшихся с временными трудностями. А в марте 2026 г. регулятор предлагал применять дополнительные меры поддержки заемщиков, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС, вплоть до частичного или полного прощения долга.

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