ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать долги бизнесу после атак ВСУ на склады

Ранее ЦБ уже выпускал аналогичные рекомендации для пострадавших от других чрезвычайных ситуаций. В конце апреля регулятор рекомендовал реструктурировать долги субъектов МСП, пострадавших от паводка, – отсрочка действовала до 31 декабря 2026 г. В июле ЦБ продлил на III квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты юрлиц и ИП, столкнувшихся с временными трудностями. А в марте 2026 г. регулятор предлагал применять дополнительные меры поддержки заемщиков, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС, вплоть до частичного или полного прощения долга.