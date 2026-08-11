Trump Media сообщила о $238 млн убытков из-за падения рынка криптовалют

Одним из ключевых элементов нового подхода компании станет сервис под названием Truth API. Он будет продавать ранний доступ к постам Трампа и других популярных пользователей Truth Social торговым фирмам с Уолл-стрит, что позволит им получать прибыль от колебаний цен на акции, облигации и процентных ставок, которые часто происходят после важных политических заявлений Трампа на платформе. Truth API взимает плату от $60 000 до $100 000 в месяц. По словам Макгурна, Trump Media уже привлекла 10 клиентов, в основном так называемые высокочастотные торговые фирмы, которые совершают покупки и продажи за миллисекунды.