Trump Media сообщила о $238 млн убытков из-за падения рынка криптовалют
Во II квартале 2026 г. Trump Media and Technology Group (TMTG, владеет Truth Social) понесла убытки в размере $238 млн. Это следует из отчета компании.
Согласно отчету, чистый убыток за указанный период составляет $238,111, в то время как в аналогичном периоде прошлого года показатель равнялся $20,001. Данные приведены на 30 июня.
The Guardian отмечает, что убытки TMTG связаны с новыми направлениями деятельности компании, в том числе криптовалютами. Новый исполнительный директор компании Кевин Макгурн объявил на телефонной конференции, посвященной отчету о доходах, что после годичных усилий по выходу на рынок онлайн-ставок и криптовалют компания сосредоточится на социальных сетях.
Одним из ключевых элементов нового подхода компании станет сервис под названием Truth API. Он будет продавать ранний доступ к постам Трампа и других популярных пользователей Truth Social торговым фирмам с Уолл-стрит, что позволит им получать прибыль от колебаний цен на акции, облигации и процентных ставок, которые часто происходят после важных политических заявлений Трампа на платформе. Truth API взимает плату от $60 000 до $100 000 в месяц. По словам Макгурна, Trump Media уже привлекла 10 клиентов, в основном так называемые высокочастотные торговые фирмы, которые совершают покупки и продажи за миллисекунды.