«Единая Россия» предложила расширить поддержку научно-производственных кластеров
Партия «Единая Россия» намерена увеличить поддержку научно-производственных кластеров в российских регионах. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, партия поддерживает курс, обозначенный президентом России, на формирование сильных университетских и научных центров в субъектах Федерации. Расширение мер поддержки кластеров, объединяющих вузы, научные организации и предприятия, должно способствовать подготовке кадров под потребности экономики, ускорению внедрения разработок и развитию высокотехнологичного производства непосредственно в регионах.
Якушев отметил, что меры поддержки особенно необходимы для территорий с развитой промышленностью. «Университеты получают возможность более тесно работать с предприятиями, ученые – доводить разработки до практического применения, бизнес – получать квалифицированных специалистов и новые технологии», – сказал он.
Серкетарь Генсовета сказал, что синхронизация науки, образования и промышленности находится в центре внимания партии. Этой теме, по его словам, был посвящен первый отчетный форум «Единой России» в Екатеринбурге. Кроме того, в обновленный технологический блок Народной программы включена задача создать к 2030 г. еще 50 передовых инженерных школ в регионах. Якушев считает, что расширение поддержки позволит объединить существующие меры в единую систему и усилить их практический эффект для экономики и жителей регионов.
В конце мая «Ведомости» писали, что, согласно данным Агентства стратегических инициатив, предприниматели из 36 регионов, которые нанимали в течение 2024 г. выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО) и опытом работы менее трех лет, не удовлетворены качеством их подготовки. По 5-балльной шкале они оценили ее уровень менее чем в 3 балла.