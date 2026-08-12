«Единая Россия» предложила расширить поддержку научно-производственных кластеров

Серкетарь Генсовета сказал, что синхронизация науки, образования и промышленности находится в центре внимания партии. Этой теме, по его словам, был посвящен первый отчетный форум «Единой России» в Екатеринбурге. Кроме того, в обновленный технологический блок Народной программы включена задача создать к 2030 г. еще 50 передовых инженерных школ в регионах. Якушев считает, что расширение поддержки позволит объединить существующие меры в единую систему и усилить их практический эффект для экономики и жителей регионов.