Более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников СПО

Более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников СПОНа это влияют нехватка преподавателей и устаревшие образовательные программы, говорят эксперты
Предприниматели из 36 регионов, которые нанимали в течение 2024 г. выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО) и опытом работы менее трех лет, не удовлетворены качеством их подготовки. По 5-балльной шкале они оценили ее уровень менее чем в 3 балла. Об этом говорится в результатах аналитического доклада «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», который ежегодно выпускает Агентство стратегических инициатив.
Для формирования рейтинга используются три основных источника данных: официальная статистика, опросы предпринимателей и экспертные оценки. В рамках общей выборки в каждом из 84 регионов опрашивается не менее 300 представителей бизнеса. Для направления «Кадровые и трудовые ресурсы» в рейтинге учитываются доля выпускников СПО по приоритетным для экономики отраслям среди занятого населения, доступность кадров необходимой квалификации для бизнеса, эффективность работы региональных центров занятости, а также временные и финансовые затраты работодателей на поиск сотрудников.
В докладе говорится, что в 36 регионах оценка доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации в среднем составляет 2,72 балла, что на 9% ниже среднероссийского значения (2,97 балла). Наибольшая доля выпускников СПО по отношению к общей численности занятых в экономике региона зафиксирована в Тюменской и Томской областях, а также в Пермском крае. Самый заметный рост по сравнению с предыдущим годом показали Тюменская область (+20,5 п. п.), Мурманская область (+18,6 п. п.) и Пермский край (+14,7 п. п.), отмечается в докладе.
Среди лидеров направления «Кадровые и трудовые ресурсы» наиболее высокие оценки качества подготовки выпускников СПО получили Татарстан – 4,17 балла, Нижегородская область – 4,1 балла и Ямало-Ненецкий автономный округ – 4,02 балла, указано там же.
3,9
В 2024 г. почти треть (33%) всех выпускников 2021–2023 гг., вышедших на рынок труда, работали не по полученной специальности. Среди выпускников СПО по программам подготовки специалистов среднего звена не по своей профессии было занято почти 40% выпускников, среди квалифицированных рабочих и служащих – 44%, а среди выпускников вузов – 25%. Об этом в феврале писали «Ведомости» со ссылкой на данные статистического сборника «Индикаторы российского образования», который выпущен НИУ ВШЭ.
Неудовлетворительное качество подготовки специалистов связано с недостаточной материально-технической базой учебных заведений, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Свою роль также играют устаревшие программы подготовки, дефицит преподавателей и недостаточность практической составляющей в учебном процессе, добавила она. В передовых регионах большое внимание уделяется внедрению лучших практик обучения, улучшению материально-технического оснащения учреждений СПО, развитию системы мотивации для преподавателей и студентов и использованию целевых форм обучения, заключила Иванова-Швец.
Башкирия и Татарстан – это промышленно развитые регионы с сильными кластерами, отмечает научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Ломтева. У них есть ресурс для софинансирования мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», а также запрос от местных заводов на подготовку квалифицированных рабочих. Магаданская область – сырьевой регион с дефицитом кадров, продолжила эксперт. Высокие заработные платы там мотивируют обучающихся к получению качественного образования, добавила Ломтева. Среди основных практик подготовки кадров СПО можно выделить корпоративные колледжи и вахтовые образовательные центры. В первом случае крупные предприятия курируют колледжи: обучают на своем оборудовании, гарантируют трудоустройство, платят стипендии. Это модель распространена в Башкирии и Татарстане, пояснила Ломтева. Для Магаданской же области характерна ситуация, когда колледжи адаптируют программы под 2–3 основные профессии для золотодобычи с полным циклом обучения на полигонах предприятий, заключила она.
«Ведомости» отправили запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать низкую оценку качества подготовки выпускников СПО в 36 регионах.