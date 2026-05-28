Более 40% регионов не удовлетворены уровнем подготовки выпускников СПО

Башкирия и Татарстан – это промышленно развитые регионы с сильными кластерами, отмечает научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Елена Ломтева. У них есть ресурс для софинансирования мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», а также запрос от местных заводов на подготовку квалифицированных рабочих. Магаданская область – сырьевой регион с дефицитом кадров, продолжила эксперт. Высокие заработные платы там мотивируют обучающихся к получению качественного образования, добавила Ломтева. Среди основных практик подготовки кадров СПО можно выделить корпоративные колледжи и вахтовые образовательные центры. В первом случае крупные предприятия курируют колледжи: обучают на своем оборудовании, гарантируют трудоустройство, платят стипендии. Это модель распространена в Башкирии и Татарстане, пояснила Ломтева. Для Магаданской же области характерна ситуация, когда колледжи адаптируют программы под 2–3 основные профессии для золотодобычи с полным циклом обучения на полигонах предприятий, заключила она.