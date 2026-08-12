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Главная / Бизнес /

Бензин в России подешевел за неделю на 0,6%

Сильнее всего цены снизились в Дагестане, а выросли в Тверской области
Ведомости

Средняя потребительская цена бензина в России за период с 4 по 10 августа снизилась на 0,6% до 76,04 руб. за литр. Дизельное топливо подешевело на 1,4% до 88,97 руб. за литр. Такие данные приводит Росстат по итогам еженедельного мониторинга цен на более чем 1800 АЗС в 280 городах страны.

Снижение цен на бензин зафиксировано в 44 субъектах РФ, сильнее всего – в Республике Дагестан (-9,1%). Рост отмечен в 28 регионах, максимальный – в Тверской области (+6,8%). В Москве бензин подешевел на 0,2%, в Санкт-Петербурге – подорожал на 0,1%. Средняя цена бензина марки АИ-92 за неделю сократилась с 72,77 до 72,17 руб. за литр, АИ-95 – с 78,72 до 78,21 руб. АИ-98 и выше, напротив, подорожал – со 101,21 до 101,78 руб.

Неделей ранее, с 28 июля по 3 августа, бензин уже дешевел – на 1,12 руб. до 76,57 руб. за литр. В июле цены на топливо росли рекордными темпами: с 7 по 13 июля бензин подорожал на 2,3%, дизель – на 3,2%. Тогда вице-премьер Александр Новак объяснял дефицит топлива на рынке частичным выходом НПЗ из строя из-за атак украинских БПЛА. Рост цен на нефтепродукты стал одним из ключевых проинфляционных факторов – в июле ЦБ заявил, что годовая инфляция в 2026 г. может составить 6–7%.

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