Бензин в России подешевел за неделю на 0,6%

Неделей ранее, с 28 июля по 3 августа, бензин уже дешевел – на 1,12 руб. до 76,57 руб. за литр. В июле цены на топливо росли рекордными темпами: с 7 по 13 июля бензин подорожал на 2,3%, дизель – на 3,2%. Тогда вице-премьер Александр Новак объяснял дефицит топлива на рынке частичным выходом НПЗ из строя из-за атак украинских БПЛА. Рост цен на нефтепродукты стал одним из ключевых проинфляционных факторов – в июле ЦБ заявил, что годовая инфляция в 2026 г. может составить 6–7%.