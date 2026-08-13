Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 857-2,8%CNY Бирж.12,451+1,24%IMOEX2 232,14-3,01%RTSI839,05-3,95%RGBI114,67-0,77%RGBITR773,77-0,71%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Горелкин: кабмин дорабатывает решение по налоговым отсрочкам для селлеров

Ведомости

Решение о предоставлении налоговых отсрочек для продавцов маркетплейсов находится в завершающей стадии проработки правительством России. Вместе с этой инициативой обсуждаются и другие меры поддержки сектора электронной торговли, заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Вопрос сохранения устойчивости сектора электронной торговли считаю одним из важнейших», – сказал депутат.

Горелкин отметил, что российская цифровая экономика сталкивается одновременно с угрозами безопасности и внешним санкционным давлением. По его словам, в электронную торговлю вовлечены десятки миллионов граждан, а для многих жителей страны маркетплейсы стали возможностью начать предпринимательскую деятельность с минимальными затратами независимо от региона проживания.

Минфин прорабатывает налоговые отсрочки для пострадавших селлеров Wildberries

Экономика / Налоги и сборы

Депутат также утверждал, что цифровые платформы становятся объектом гибридных атак, а для усиления их эффекта используются информационные манипуляции, в том числе «подкрутка рекомендательных алгоритмов» и распространение «фейковых роликов с подставными селлерами». По его мнению, такие действия направлены на создание ощущения отсутствия поддержки со стороны государства и бизнеса.

6 августа министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Минэкономразвития России совместно с финансовыми и регуляторными ведомствами разрабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries. Работа ведется под руководством вице-премьера Александра Новака при участии Министерства финансов, Федеральной налоговой службы и Банка России. Решетников подчеркнул, что приоритетной задачей остается восстановление поставок и обеспечение бесперебойной работы партнеров платформы. Он уточнил, что меры поддержки должны помочь поставщикам и прежде всего производителям быстрее возобновить деятельность после понесенного ущерба.

30 июля Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим от атак на логистические комплексы RWB предпринимателям.