Горелкин: кабмин дорабатывает решение по налоговым отсрочкам для селлеров

Депутат также утверждал, что цифровые платформы становятся объектом гибридных атак, а для усиления их эффекта используются информационные манипуляции, в том числе «подкрутка рекомендательных алгоритмов» и распространение «фейковых роликов с подставными селлерами». По его мнению, такие действия направлены на создание ощущения отсутствия поддержки со стороны государства и бизнеса.