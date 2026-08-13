Горелкин: кабмин дорабатывает решение по налоговым отсрочкам для селлеров
Решение о предоставлении налоговых отсрочек для продавцов маркетплейсов находится в завершающей стадии проработки правительством России. Вместе с этой инициативой обсуждаются и другие меры поддержки сектора электронной торговли, заявил первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин.
«Вопрос сохранения устойчивости сектора электронной торговли считаю одним из важнейших», – сказал депутат.
Горелкин отметил, что российская цифровая экономика сталкивается одновременно с угрозами безопасности и внешним санкционным давлением. По его словам, в электронную торговлю вовлечены десятки миллионов граждан, а для многих жителей страны маркетплейсы стали возможностью начать предпринимательскую деятельность с минимальными затратами независимо от региона проживания.
Депутат также утверждал, что цифровые платформы становятся объектом гибридных атак, а для усиления их эффекта используются информационные манипуляции, в том числе «подкрутка рекомендательных алгоритмов» и распространение «фейковых роликов с подставными селлерами». По его мнению, такие действия направлены на создание ощущения отсутствия поддержки со стороны государства и бизнеса.
6 августа министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Минэкономразвития России совместно с финансовыми и регуляторными ведомствами разрабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады Wildberries. Работа ведется под руководством вице-премьера Александра Новака при участии Министерства финансов, Федеральной налоговой службы и Банка России. Решетников подчеркнул, что приоритетной задачей остается восстановление поставок и обеспечение бесперебойной работы партнеров платформы. Он уточнил, что меры поддержки должны помочь поставщикам и прежде всего производителям быстрее возобновить деятельность после понесенного ущерба.
30 июля Новак поручил ведомствам проработать меры поддержки пострадавшим от атак на логистические комплексы RWB предпринимателям.