СД «Русагро» досрочно сменил состав правления
При этом имена членов правления не подлежат раскрытию в соответствии с указом президента РФ от 27 января 2024 г. № 73 и постановлением правительства № 1102.
4 августа на общем собрании акционеры группы «Русагро» не приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2025 г. Решение принято большинством голосов – 99,9% акционеров проголосовали против выплат. Акции «Русагро» на фоне новости потеряли в моменте 7,22% по сравнению с ценой закрытия торгов.
28 июля акционеры «Русагро» согласовали выплату дивидендов в размере 16,48 руб. на одну обыкновенную акцию с номинальной стоимостью 2,5 руб. по итогам первого полугодия 2026 г. 24 июля совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров распределить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов.