СД «Русагро» досрочно сменил состав правления

4 августа на общем собрании акционеры группы «Русагро» не приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2025 г. Решение принято большинством голосов – 99,9% акционеров проголосовали против выплат. Акции «Русагро» на фоне новости потеряли в моменте 7,22% по сравнению с ценой закрытия торгов.