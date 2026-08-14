Cartier не смог запретить Sunlight копировать свой дизайн
Холдинг Richemont, владеющий брендом Cartier, не смог запретить Sunlight использовать свой дизайн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.
Richemont заподозрил Sunlight в копировании элементов коллекции Cartier Love. В частности, символа в виде головки винта, который используется в браслетах коллекции.
Причиной в отказе со стороны суда стало отсутствие апостилей на выписках швейцарской стороны и недоказанность перехода прав от Cartier к Richemont. В Sunlight указали, что представитель Cartier систематически не являлся в судебные заседания, а заявитель апелляционной жалобы Richemont «не смог подтвердить ни собственный юридический статус, ни права на объекты, в защиту которых заявлялся иск».
Отличительной особенностью браслетов Cartier Love является застежка с помощью винта и отвертки. Как отметило издание, в браслетах производства Московского цеповязального завода, которые продавались в Sunlight, этой застежки нет. По словам партнера Comply Максима Али, самого сходства отдельных элементов обычно недостаточно для вынесения решения, поскольку нужно доказать системное копирование линейки.
Cartier ушел из России после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Тогда с российского рынка ушли и другие люксовые бренды, такие как Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Prada, Chanel и др.