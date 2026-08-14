Cartier не смог запретить Sunlight копировать свой дизайн

Причиной в отказе со стороны суда стало отсутствие апостилей на выписках швейцарской стороны и недоказанность перехода прав от Cartier к Richemont. В Sunlight указали, что представитель Cartier систематически не являлся в судебные заседания, а заявитель апелляционной жалобы Richemont «не смог подтвердить ни собственный юридический статус, ни права на объекты, в защиту которых заявлялся иск».