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Минтранс расширит эксперимент по беспилотному транспорту на 5-6 регионов

Ася Султанова

Минтранс планирует расширить эксперимент с беспилотным транспортом еще на 5–6 регионов. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он отметил, что сейчас такие технологии тестируются в Москве и Санкт-Петербурге. После расширения эксперимента еще на несколько регионов и наработки базы практику распространят на всю страну.

В марте Минтранс России заявлял, что почти 1000 беспилотных грузовиков будут курсировать на российских дорогах к концу 2028 г. Это количество вырастет до 4000 к 2030 г.

В сентябре 2025 г. в Москве запустили первый в России полностью беспилотный трамвай. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 г. в столице будут курсировать более 300 таких трамваев (это больше половины столичного парка). А к 2035 г. примерно 90% трамваев Москвы будут работать на беспилотных технологиях.

Первая в Москве беспилотная линия метро заработает к 2030 г. В январе 2026 г. стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро, пока без пассажиров.

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