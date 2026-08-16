Минтранс расширит эксперимент по беспилотному транспорту на 5-6 регионов
Минтранс планирует расширить эксперимент с беспилотным транспортом еще на 5–6 регионов. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Он отметил, что сейчас такие технологии тестируются в Москве и Санкт-Петербурге. После расширения эксперимента еще на несколько регионов и наработки базы практику распространят на всю страну.
В марте Минтранс России заявлял, что почти 1000 беспилотных грузовиков будут курсировать на российских дорогах к концу 2028 г. Это количество вырастет до 4000 к 2030 г.
В сентябре 2025 г. в Москве запустили первый в России полностью беспилотный трамвай. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 г. в столице будут курсировать более 300 таких трамваев (это больше половины столичного парка). А к 2035 г. примерно 90% трамваев Москвы будут работать на беспилотных технологиях.
Первая в Москве беспилотная линия метро заработает к 2030 г. В январе 2026 г. стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро, пока без пассажиров.