Минтранс расширит эксперимент по беспилотному транспорту на 5-6 регионов

В сентябре 2025 г. в Москве запустили первый в России полностью беспилотный трамвай. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 г. в столице будут курсировать более 300 таких трамваев (это больше половины столичного парка). А к 2035 г. примерно 90% трамваев Москвы будут работать на беспилотных технологиях.