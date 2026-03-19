Минтранс: в 2030 году по России будут ездить более 4000 беспилотных грузовиков
Почти 1000 беспилотных грузовиков будут курсировать на российских дорогах к концу 2028 г. Это количество вырастет до 4000 к 2030 г., сообщил Минтранс России.
«При этом каждый беспилотный грузовик будет проходить около 300 000 км в год – это в 2 раза больше, чем обычный грузовик с водителем», – отметили представители ведомства.
По данным Минтранса, для реализации проекта беспилотных грузовиков не потребуется дополнительно модернизировать дорожную инфраструктуру. Ведомство планирует использовать мобильную сеть 4G, а в дальнейшем – низкоорбитальные спутниковые группы.
Министерство уточнило, что в 2028 г. также запланировано поэтапное расширение проекта на дороги категорий М и Р. В 2026 г. беспилотные грузовики начнут движение по ЦКАД.
В январе министр транспорта РФ Андрей Никитин говорил, что ручное управление автомобилем в России через 20 лет станет экзотикой, сопоставимой с поездками верхом на лошади. По его словам, дорожная инфраструктура должна превратиться в «цифровую матрицу», с которой будут взаимодействовать транспортные средства. Никитин считает, что по РФ будут ездить беспилотные грузовики, беспилотные автомобили, беспилотный общественный транспорт.