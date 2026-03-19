Минтранс: в 2030 году по России будут ездить более 4000 беспилотных грузовиков

В январе министр транспорта РФ Андрей Никитин говорил, что ручное управление автомобилем в России через 20 лет станет экзотикой, сопоставимой с поездками верхом на лошади. По его словам, дорожная инфраструктура должна превратиться в «цифровую матрицу», с которой будут взаимодействовать транспортные средства. Никитин считает, что по РФ будут ездить беспилотные грузовики, беспилотные автомобили, беспилотный общественный транспорт.