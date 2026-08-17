Собянин рассказал о новом пищевом производственном комплексе на западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом высокотехнологичном комплексе пищевой промышленности, открытом в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Предприятие на Рябиновой улице стало первым собственным производством ресторанного бренда «Кофемания», сообщил мэр.
Производственный комплекс представляет собой фабрику-кухню полного цикла мощностью до 100 т продукции в сутки. На одной площадке объединены роботизированные линии, современные системы контроля качества, а также технологии хранения и обработки сырья. Готовую продукцию будут поставлять в рестораны Москвы и Московской области.
Площадь предприятия составляет 13 400 кв. м. Оно включает двухэтажный производственный и четырехэтажный административно-бытовой корпуса. На фабрике установлено более 300 единиц оборудования, благодаря которому время приготовления продукции планируется сократить в 10 раз. На предприятии создадут 530 рабочих мест.
В производственном корпусе расположены мясной, рыбный, колбасный и овощной цеха, линии по производству пасты и пельменей, горячей и холодной кулинарии. Кроме того, комплекс будет выпускать кондитерские, хлебобулочные изделия и сиропы. На производстве применяются технологии су-вид и шоковой заморозки.
Общий объем инвестиций в проект составил 4,45 млрд руб. Для его реализации правительство Москвы предоставило инвестору земельный участок по льготной ставке в 1 руб. в год, а Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства – инвестиционный кредит. Разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию было выдано 28 июля.
Собянин отметил, что Москва лидирует среди российских регионов по динамике роста выручки пищевой промышленности. За последние пять лет показатель увеличился почти на 80%, достигнув по итогам 2025 г. 858 млрд руб. По оценкам столичных властей, к 2030 г. выручка производителей продуктов питания и напитков может вырасти еще почти на 45% – до 1,2 трлн руб.
12 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста. Он объяснил, что это во многом результат планомерной работы правительства и Центробанка по поддержке структурных преобразований и укреплению устойчивости экономики. Как сказано в публикации его ведомства, рост экономики также обеспечили устойчивый внутренний спрос и позитивная динамика в ряде отраслей. Положительный вклад внесли оптовая торговля, грузооборот, обрабатывающая промышленность, фармацевтика и пищевая промышленность, уточнили в Минэкономразвития.