Собянин рассказал о новом пищевом производственном комплексе на западе Москвы

12 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России восстанавливается после слабого I квартала, а экономика возвращается к траектории роста. Он объяснил, что это во многом результат планомерной работы правительства и Центробанка по поддержке структурных преобразований и укреплению устойчивости экономики. Как сказано в публикации его ведомства, рост экономики также обеспечили устойчивый внутренний спрос и позитивная динамика в ряде отраслей. Положительный вклад внесли оптовая торговля, грузооборот, обрабатывающая промышленность, фармацевтика и пищевая промышленность, уточнили в Минэкономразвития.