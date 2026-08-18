Цивилев подтвердил наличие очередей на российских заправках

Журналист спросил министра, когда ситуация с бензином нормализуется, отметив, что на некоторых АЗС автомобилистам приходится ждать заправки по одному-два часа. «Есть бензин и на бензиновых заправках, правда, там очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать», – заявил глава Минэнерго.