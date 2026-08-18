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Главная / Бизнес /

Цивилев подтвердил наличие очередей на российских заправках

Татьяна Мозолевская

Министр энергетики России Сергей Цивилев подтвердил наличие очередей на АЗС. Об этом он сказал в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Журналист спросил министра, когда ситуация с бензином нормализуется, отметив, что на некоторых АЗС автомобилистам приходится ждать заправки по одному-два часа. «Есть бензин и на бензиновых заправках, правда, там очереди, я с вами согласен, но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать», – заявил глава Минэнерго.

Сам министр сообщил, что пользуется автомобилем с дизельным двигателем. «Дизель есть везде, на всех заправках», – сказал он.

11 августа вице-премьер Александр Новак поручил продолжать работу по снабжению российского рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям.

14 августа правительство РФ сообщило, что в некоторых регионах России по-прежнему сложная обстановка с топливом на АЗС. Сейчас нефтяные компании наращивают поставки в наиболее проблемные субъекты. По данным Минсельхоза, у аграриев топлива достаточно – уборка идет по плану. В Минвостокразвития и нефтяных компаниях заверили, что северный завоз в труднодоступные регионы идет по графику.

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