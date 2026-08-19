Новак: кабмин ожидает завершения ремонта ряда НПЗ в ближайшее время
Правительство рассчитывает на выход из ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится», – сказал он.
Комментируя ситуацию с бензином, Новак заявил, что власти «держат руку на пульсе» и стремятся решать проблемы с топливом в регионах. Также Новак объявил о начале импорта топлива в Россию.
В конце июля Новак заявлял, что внутренний рынок России обеспечен топливом, а крупные нефтяные компании удерживают стабильные цены на своих заправках. При этом стоимость на независимых АЗС может отличаться, что является «обычной рыночной ситуацией», утверждал он.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на фоне роста цен на топливо на АЗС контролирует ценообразование в регионах. В частности, в конце июля ФАС возбудила дела в отношении компаний в нескольких субъектах РФ из-за необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин. 10 августа ФАС приостановила особый порядок расчета цен при закупках топлива.