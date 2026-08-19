Новак: кабмин ожидает завершения ремонта ряда НПЗ в ближайшее время

В конце июля Новак заявлял, что внутренний рынок России обеспечен топливом, а крупные нефтяные компании удерживают стабильные цены на своих заправках. При этом стоимость на независимых АЗС может отличаться, что является «обычной рыночной ситуацией», утверждал он.