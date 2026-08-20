ВБ-банк отменил комиссии для владельцев ПВЗ Wildberries

В конце июля маркетплейс в рамках мер поддержки наиболее уязвимых продавцов Wildberries с небольшими оборотами распределил среди них промобонусы на оплату кампаний продвижения. До этого основательница Wildberries Татьяна Ким объявила, что маркетплейс выплатит компенсации продавцам, пострадавшим в результате атак на логистические объекты. По ее словам, поддержку получат более 88 000 наиболее уязвимых предпринимателей.