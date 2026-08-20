ВБ-банк отменил комиссии для владельцев ПВЗ Wildberries
ВБ-банк отменил комиссии для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries до конца 2026 г. Об этом сообщили в представительстве компании.
Льгота начнет действовать с 20 августа. Она действует автоматически и распространяется на всех клиентов – действующих и новых владельцев ПВЗ. Условие – наличие расчетного счета в банке.
В конце июля маркетплейс в рамках мер поддержки наиболее уязвимых продавцов Wildberries с небольшими оборотами распределил среди них промобонусы на оплату кампаний продвижения. До этого основательница Wildberries Татьяна Ким объявила, что маркетплейс выплатит компенсации продавцам, пострадавшим в результате атак на логистические объекты. По ее словам, поддержку получат более 88 000 наиболее уязвимых предпринимателей.
С июля вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают активные попытки атак на логистические центры Wildberries в центральной части России. 19 августа президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать программу восстановления складских и логистических объектов, поврежденных в результате атак беспилотников.