Правительство получило «золотую акцию» аэропорта «Шереметьево»

6 августа президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий «Шереметьево» из перечня стратегических акционерных обществ. Правительству было поручено использовать право государства на «золотую акцию». Кроме того, при продаже акций необходимо обеспечить сохранение основного вида деятельности «Шереметьево» и условий для дальнейшей модернизации его инфраструктуры. Отдельным требованием документа является недопущение перехода акций аэропорта в собственность иностранных лиц или структур, находящихся под их контролем.