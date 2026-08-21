Правительство получило «золотую акцию» аэропорта «Шереметьево»
Правительство России получило специальное право на участие в управлении акционерным обществом «Международный аэропорт Шереметьево», следует из распоряжения кабмина, передает «РИА Новости».
В документе говорится, что использование государством «золотой акции» в «Шереметьево» предусматривается в соответствии с п. 1 ст. 38 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Использование кабмином «золотой акции» предполагает сохранение специальных полномочий при принятии ключевых решений, связанных с деятельностью аэропорта.
6 августа президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий «Шереметьево» из перечня стратегических акционерных обществ. Правительству было поручено использовать право государства на «золотую акцию». Кроме того, при продаже акций необходимо обеспечить сохранение основного вида деятельности «Шереметьево» и условий для дальнейшей модернизации его инфраструктуры. Отдельным требованием документа является недопущение перехода акций аэропорта в собственность иностранных лиц или структур, находящихся под их контролем.
21 июля сообщалось, что «Шереметьево» станет партнером аэропорта «Внуково», который приобретает 25,01% долей ООО «Перспектива» (100%-ная дочерняя компания «Шереметьево») для совместного управления авиагаванью «Домодедово». Сделка предполагает, что «Перспектива» получит денежный вклад от «Внуково» в размере 16,5 млрд руб. В результате «Внуково» станет владельцем 25,01% уставного капитала «Перспективы». Сейчас именно «Перспектива» владеет компаниями аэропорта «Домодедово». Покупка «Домодедово» обошлась в 141 млрд руб.: 66 млрд средств и 75 млрд долгов.