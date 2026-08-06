Путин подписал указ о выводе «Шереметьево» из списка стратегических предприятий

По мнению Игнатова, действующий мажоритарный акционер выглядит наиболее очевидным покупателем – консолидация контроля над аэропортом стала бы логичным шагом. Вместе с тем указ не дает ему преимущественного права приобретения: выбор покупателя будет зависеть от процедуры приватизации и договоренностей между акционерами, отмечает он. Экономическая логика государства может заключаться в его желании монетизировать свою долю, сохранив при этом рычаги влияния на управление стратегическим активом, полагает Игнатов.