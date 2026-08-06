Путин подписал указ о выводе «Шереметьево» из списка стратегических предприятий

Путин подписал указ о выводе «Шереметьево» из списка стратегических предприятийДокумент разрешает продажу госпакета акций аэропорта частному инвестору
Президент Владимир Путин подписал указ, исключающий «Международный аэропорт Шереметьево» из перечня стратегических акционерных обществ. Документ опубликован 6 августа на официальном портале правовой информации.
Одновременно правительству поручено ввести в отношении аэропорта механизм «золотой акции» – специального права на участие РФ в управлении обществом. Этот инструмент позволяет государству сохранять влияние на ключевые решения (изменение устава, реорганизация, крупные сделки) даже после продажи госпакета, а также назначать своих представителей в совет директоров.
Кабмину также предстоит утвердить условия, на которых возможна продажа акций, говорится в документе. Среди них – сохранение аэропортом своего профиля деятельности, инвестиции в развитие мощностей и запрет на перепродажу акций иностранцам или компаниям под их контролем.
«Шереметьево» – крупнейший аэропорт Московского авиаузла, состоящий из шести пассажирских терминалов, его базовый перевозчик – группа «Аэрофлот». В 2025 г. пассажиропоток аэропорта составил 43,4 млн человек, прогноз на 2026 г. предполагает его незначительное снижение до 43,1 млн пассажиров.
Согласно данным на 2025 г., 66,06% акций аэропорта принадлежит компании «Шереметьево холдинг», единственным владельцем которой является «ТПС авиа холдинг ЛТД» – резидент специального административного района в Калининградской области. До редомициляции с Кипра в 2022 г. эта структура носила название TPS Avia Holding и принадлежала трасту (65,22%), действовавшему в интересах семей бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, и Аркадию Ротенбергу (34,78%). Официально бенефициары аэропорта не раскрываются.
Государству в лице Росимущества принадлежит 30,46% акций аэропорта. Миноритарными акционерами выступает группа «Аэрофлот» и «ВЭБ капитал» (в совокупности 3,48%).
Исключение «Шереметьево» из перечня стратегических предприятий снимает правовой барьер для приватизации, но само по себе не обязывает Росимущество продавать госпакет, уточняет юрист Forward Legal Максим Игнатов.
Для этого потребуется отдельное решение правительства, которое определит порядок и условия сделки.
По мнению Игнатова, действующий мажоритарный акционер выглядит наиболее очевидным покупателем – консолидация контроля над аэропортом стала бы логичным шагом. Вместе с тем указ не дает ему преимущественного права приобретения: выбор покупателя будет зависеть от процедуры приватизации и договоренностей между акционерами, отмечает он. Экономическая логика государства может заключаться в его желании монетизировать свою долю, сохранив при этом рычаги влияния на управление стратегическим активом, полагает Игнатов.
Параметры возможной сделки были заложены в акционерном соглашении 2016 г. между РФ в лице Росимущества и «Шереметьево холдингом». В 2021 г. частные акционеры отказались от выкупа, ссылаясь на экономическую неопределенность из-за пандемии. Представитель «Шереметьево» воздержался от комментариев.
«Шереметьево» также является совладельцем московского аэропорта «Домодедово». В январе его структура «Перспектива» стала победителем повторного аукциона по приватизации «Домодедово», национализированного летом 2025 г. по иску Генпрокуратуры из-за нахождения аэропорта под иностранным контролем. Сумма сделки составила около 66 млрд руб. – минимально возможные 50% от стартовой цены в 132,3 млрд.
После этого в июле 2026 г. стало известно о продаже 25% «Перспективы» за 16,5 млрд руб. аэропорту «Внуково». Последний, таким образом, стал партнером «Шереметьево» по управлению «Домодедово».
Главными претендентами на госпакет «Шереметьево» являются его действующие частные акционеры, полагает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. «Шереметьево» долгое время оставался высокорентабельным активом. Сейчас оценка стоимости пакета может учитывать проблемы, обусловленные «коврами», отмечает эксперт.
Параллельно правительство продолжает другие приватизационные проекты в авиаотрасли. Осенью 2026 г. Минфин РФ ожидает вторичное публичное размещение акций «Аэрофлота». Росимущество уже выбрало «Сбербанк КИБ» организатором продажи 23,76% акций авиакомпании. Сейчас государству принадлежит 73,8% акций «Аэрофлота», после сделки контрольный пакет (не менее 50% плюс 1 акция) останется в собственности РФ.