«Магнит» начнет принимать оплату цифровыми рублями с 1 сентября

24 августа «Ведомости» со ссылкой на представителей телекомоператоров писали, что с 1 сентября МТС введет оплату услуг связи цифровым рублем, к этому также готовятся «Ростелеком» и «Мегафон». Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, в которые интегрирован платежный модуль МТС Pay, и не будет ограничена отдельными категориями товаров и услуг, уточнил представитель МТС.