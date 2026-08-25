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«Магнит» начнет принимать оплату цифровыми рублями с 1 сентября

Наталья Захарова

Розничная сеть «Магнит» с 1 сентября начнет принимать платежи в цифровых рублях, сообщили ТАСС в компании.

Возможность такого способа оплаты появится во всех магазинах сети группы компаний. Механизм будет реализован через привычный QR СБП, который размещен на NFC-стикерах около кассы или в интерфейсе касс самообслуживания.

Для подготовки к запуску нового способа оплаты команда «Магнита» доработала ПО кассовых модулей, учетные системы и системы управления магазинами. Цифровой рубль будет доступен из приложения любого банка, который есть у покупателя.

Сотовые операторы запустят оплату связи цифровыми рублями

Технологии / Телекоммуникации

24 августа «Ведомости» со ссылкой на представителей телекомоператоров писали, что с 1 сентября МТС введет оплату услуг связи цифровым рублем, к этому также готовятся «Ростелеком» и «Мегафон». Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, в которые интегрирован платежный модуль МТС Pay, и не будет ограничена отдельными категориями товаров и услуг, уточнил представитель МТС.

Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября – с этой даты крупнейшие банки и торговые компании с годовой выручкой свыше 120 млн руб. должны обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты. Сейчас идет второй этап пилотирования, в котором участвуют 30 банков, 3500 их клиентов и 500 компаний.

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