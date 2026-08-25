FT: владелец OnlyFans до смерти получил $700 млн дивидендов
Владелец стриминговой платформы OnlyFans Леонид Радвинский получил около $700 млн дивидендов до своей смерти. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на годовую отчетность компании, которая должна быть представлена регуляторам на этой неделе.
Согласно документам, выручка Fenix International, которой принадлежит OnlyFans, за финансовый год, завершившийся в ноябре 2025 г., выросла до $1,6 млрд. Прибыль компании увеличилась на 5% и достигла $715 млн. При этом штат Fenix International насчитывал 47 сотрудников.
Большая часть прибыли была направлена на дивиденды Радвинскому. За 2025 финансовый год он получил $535 млн, а после его завершения – еще $174 млн. Таким образом, совокупные выплаты составили $709 млн. Годом раньше Радвинский получил $497 млн дивидендов.
23 марта стало известно о смерти Радвинского в возрасте 43 лет от рака. Он был родом из Одессы, но позже вместе с семьей переехал в США. Бизнесмен приобрел OnlyFans в 2018 г. и контролировал платформу через Fenix International. По данным Bloomberg, Радвинский был единственным акционером компании и с 2021 г. получил от OnlyFans более $1,8 млрд дивидендов. В 2024 г. он передал владение компанией в траст.