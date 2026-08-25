FT: владелец OnlyFans до смерти получил $700 млн дивидендов

23 марта стало известно о смерти Радвинского в возрасте 43 лет от рака. Он был родом из Одессы, но позже вместе с семьей переехал в США. Бизнесмен приобрел OnlyFans в 2018 г. и контролировал платформу через Fenix International. По данным Bloomberg, Радвинский был единственным акционером компании и с 2021 г. получил от OnlyFans более $1,8 млрд дивидендов. В 2024 г. он передал владение компанией в траст.