Казахстанский НПЗ «Конденсат» займется переработкой нефти из России

Завод «Конденсат» был основан в 1992 г. Его построили на Карачаганакском месторождении для обеспечения дизельным топливом и бензином Западно-Казахстанской области. В 2017 г. НПЗ нарастил мощность с 650 000 до 850 000 т в год.