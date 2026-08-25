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Казахстанский НПЗ «Конденсат» займется переработкой нефти из России

Ведомости

Российскую нефть начнут перерабатывать на казахстанском НПЗ «Конденсат», 30% нефтепродуктов от выработанного объема Казахстан будет оставлять себе. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов. 

«Мы получили официальное письмо от министерства энергетики России относительно загрузки этого нефтеперерабатывающего завода российской нефтью. Я не вижу никаких препятствий. Потому что 30% производимого бензина и дизельного топлива останется в Казахстане», – сказал он (цитата по Kapital.kz).

Сам НПЗ на 50% принадлежит российской компании. Министр отметил, что компания, связанная с предприятием, не фигурирует в санкционных перечнях.

Завод «Конденсат» был основан в 1992 г. Его построили на Карачаганакском месторождении для обеспечения дизельным топливом и бензином Западно-Казахстанской области. В 2017 г. НПЗ нарастил мощность с 650 000 до 850 000 т в год.

Аккенженов сообщил 25 августа, что в результате украинских атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Казахстан потерял порядка 3,5 млн т нефти.

МИД Казахстана заявлял летом 2026 г., что атаки на КТК являются недопустимым посягательством на экономические интересы страны. Как считает ведомство, действия Украины в первую очередь угрожают жизни и безопасности экипажей гражданских судов. МИД требовал прекратить удары.

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