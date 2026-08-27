Минсельхоз: в России собрали более 100 млн тонн зерна

Механизм «плавающих» экспортных пошлин на зерно действует в России с 2021 г. Их размер рассчитывается на основе экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Механизм вводился для стабилизации внутреннего рынка: при высоких мировых ценах часть дополнительных доходов изымается через пошлину, а полученные средства направляются на поддержку аграриев.