Минсельхоз: в России собрали более 100 млн тонн зерна
Российские аграрии собрали более 100 млн т зерна с площади 27,9 млн га. Урожай на текущую дату на 12,5% превышает показатель прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ.
В ведомстве связывают рост урожайности с применением современных агротехнологий, селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, а также с внедрением цифровых решений.
Одновременно продолжается сев озимых культур. Ими уже засеяно 482 700 га, что на 125 300 га больше, чем годом раньше.
25 августа источники «Ведомостей» сообщали, что Минсельхоз прорабатывает возможность введения до конца 2026 г. моратория на действие «плавающей» экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Инициатива обсуждается на фоне сложностей с вывозом сельхозпродукции через порты Азово-Черноморского бассейна.
Механизм «плавающих» экспортных пошлин на зерно действует в России с 2021 г. Их размер рассчитывается на основе экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Механизм вводился для стабилизации внутреннего рынка: при высоких мировых ценах часть дополнительных доходов изымается через пошлину, а полученные средства направляются на поддержку аграриев.
Сейчас ситуация изменилась: предложение зерна на внутреннем рынке остается достаточным, тогда как производители сталкиваются с ограничениями экспорта и снижением доходности. По оценке участников рынка, пошлина сейчас забирает около 7% стоимости зерна.