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Главная / Бизнес /

Минсельхоз: в России собрали более 100 млн тонн зерна

Елена Вострикова

Российские аграрии собрали более 100 млн т зерна с площади 27,9 млн га. Урожай на текущую дату на 12,5% превышает показатель прошлого года, сообщили в Минсельхозе РФ.

В ведомстве связывают рост урожайности с применением современных агротехнологий, селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, а также с внедрением цифровых решений.

Одновременно продолжается сев озимых культур. Ими уже засеяно 482 700 га, что на 125 300 га больше, чем годом раньше.

Источники «Ведомостей»: экспорт зерна может стать беспошлинным до конца года

Бизнес / Агропром

25 августа источники «Ведомостей» сообщали, что Минсельхоз прорабатывает возможность введения до конца 2026 г. моратория на действие «плавающей» экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Инициатива обсуждается на фоне сложностей с вывозом сельхозпродукции через порты Азово-Черноморского бассейна.

Механизм «плавающих» экспортных пошлин на зерно действует в России с 2021 г. Их размер рассчитывается на основе экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Механизм вводился для стабилизации внутреннего рынка: при высоких мировых ценах часть дополнительных доходов изымается через пошлину, а полученные средства направляются на поддержку аграриев.

Сейчас ситуация изменилась: предложение зерна на внутреннем рынке остается достаточным, тогда как производители сталкиваются с ограничениями экспорта и снижением доходности. По оценке участников рынка, пошлина сейчас забирает около 7% стоимости зерна.

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