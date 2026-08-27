Минсельхоз предложил отменить нормы минимальной добычи крабов

Минсельхоз предложил отменить нормы минимальной добычи крабовТребование вводилось для борьбы с браконьерством, но стало избыточным
Минсельхоз предложил отменить нормы по минимальным объемам добычи крабов одним судном в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, следует из проекта приказа министерства. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Минимальные объемы добычи этой группы ракообразных одним судном нормативно закреплены с 2013 г. Они были установлены для конкретных видов крабов, районов промысла и типов краболовных судов (от 130 кг до 2 т на судно). Показатели являются основой для расчета времени, необходимого для освоения выделенных квот. Механизм оперативной корректировки, который учитывал бы распределенные предприятиям объемы квоты и промысловую обстановку, не был предусмотрен.
Само требование вводилось для борьбы с браконьерством, чтобы отслеживать время пребывания судов на промысле с учетом располагаемого ими объема квот и предотвращать незаконный лов, напомнил «Ведомостям» президент ВАРПЭ, председатель рабочей группы «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства Герман Зверев. Сейчас для передачи суточных донесений введен электронный промысловый журнал, а на промысле предусмотрено присутствие инспекторов погранслужбы.
Как заметил Зверев, объемы квот отдельных компаний малого и среднего бизнеса сейчас и так меньше минимального объема добычи крабов на судно, который нужно освоить в течение промысла. Переход к крабовым аукционам как к механизму распределения квот оставил за МСП (18 предприятий) менее 3800 т краба. Предполагается, что поправки защитят небольшие компании от признания их нарушителями и изъятия квот, пояснил Зверев. По его словам, с инициативой отменить требования по минимальным нормам выступило бизнес-сообщество, объединенное на площадке ВАРПЭ и рабочей группы «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства.