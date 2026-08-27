Минсельхоз предложил отменить нормы минимальной добычи крабов

Как заметил Зверев, объемы квот отдельных компаний малого и среднего бизнеса сейчас и так меньше минимального объема добычи крабов на судно, который нужно освоить в течение промысла. Переход к крабовым аукционам как к механизму распределения квот оставил за МСП (18 предприятий) менее 3800 т краба. Предполагается, что поправки защитят небольшие компании от признания их нарушителями и изъятия квот, пояснил Зверев. По его словам, с инициативой отменить требования по минимальным нормам выступило бизнес-сообщество, объединенное на площадке ВАРПЭ и рабочей группы «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства.