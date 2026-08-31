Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей Decathlon

«Ведомости» писали в конце 2025 г., что иск о признании банкротом АО «Октоблу» подавала компания «Нексус Евразия». Это агентство стратегических коммуникаций, которое занимается разработкой и реализацией проектов по управлению репутацией для компаний. В июне этого года столичный арбитраж уже постановил взыскать с АО «Октоблу» в пользу этой компании 7,9 млн руб. долга и неустойки.