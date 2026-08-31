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Главная / Бизнес /

Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей Decathlon

Максим Цуланов

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства АО «Октоблу» – головной структуры сети Desport (бывшая Decathlon), передает «РИА Новости».

Заявление о банкротстве должника, поданное Андреем Таскиным, признано обоснованным. Право требования задолженности перешло к нему от кредитора ООО «Орбитекс». Его требования в размере около 19 млн руб. включены в реестр требований кредиторов «Октоблу». Временным управляющим суд утвердил члена ассоциации «Достояние» Анну Прохоренко.

По существу дело рассмотрят 10 февраля 2027 г.

«Ведомости» писали в конце 2025 г., что иск о признании банкротом АО «Октоблу» подавала компания «Нексус Евразия». Это агентство стратегических коммуникаций, которое занимается разработкой и реализацией проектов по управлению репутацией для компаний. В июне этого года столичный арбитраж уже постановил взыскать с АО «Октоблу» в пользу этой компании 7,9 млн руб. долга и неустойки. 

С 2022 г. бывшая Decathlon сокращала число магазинов в России. Летом 2025 г. было известно о закрытии по крайней мере пяти магазинов.

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