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Главная / Бизнес /

Состояние российских миллиардеров сократилось на $20 млрд

Максим Цуланов

Состояние богатейших россиян сократилось на $19,77 млрд с начала 2026 г., следует из статистики статистики Bloomberg Billionaires Index.

Наибольшее сокращение на 1 сентября:

  • Михаил Прохоров (-$6,45 млрд до $10,1 млрд), 

  • президент «Норникеля» Владимир Потанин (-$3,73 млрд до $22,7 млрд), 

  • акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов (-$2,92 млрд до $16,3 млрд),

  • сооснователь Telegram Павел Дуров (-$2,56 млрд до $11,8 млрд).

Наибольший прирост:

  • основатель «Северстали» Алексей Мордашов (+$1,43 млрд до $27,7 млрд)

  • Геннадий Тимченко (+$853 млн до $15,1 млрд),

  • глава «Новатэка» Леонид Михельсон (+$460 млн до $24,1 млрд),

  • Дмитрий Рыболовлев (+$319 млн до $10,1 млрд),

  • основатель УГМК Искандер Махмудов (+$198 млн до $8,07 млрд).

На 1 июля совокупное сокращение с начала года составляло только $1,93 млрд. 

27 августа Forbes представил рейтинг, по которому основательница Wildberries Татьяна Ким стала самой богатой женщиной России – ее состояние оценили в $5 млрд. Вторую позицию заняла президент Inteco Management Елена Батурина, чье состояние составило $1,3 млрд. Третье место – генеральный директор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган с капиталом $1,25 млрд.

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