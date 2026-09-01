Состояние российских миллиардеров сократилось на $20 млрд
Состояние богатейших россиян сократилось на $19,77 млрд с начала 2026 г., следует из статистики статистики Bloomberg Billionaires Index.
Наибольшее сокращение на 1 сентября:
Михаил Прохоров (-$6,45 млрд до $10,1 млрд),
президент «Норникеля» Владимир Потанин (-$3,73 млрд до $22,7 млрд),
акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов (-$2,92 млрд до $16,3 млрд),
сооснователь Telegram Павел Дуров (-$2,56 млрд до $11,8 млрд).
Наибольший прирост:
основатель «Северстали» Алексей Мордашов (+$1,43 млрд до $27,7 млрд)
Геннадий Тимченко (+$853 млн до $15,1 млрд),
глава «Новатэка» Леонид Михельсон (+$460 млн до $24,1 млрд),
Дмитрий Рыболовлев (+$319 млн до $10,1 млрд),
основатель УГМК Искандер Махмудов (+$198 млн до $8,07 млрд).
На 1 июля совокупное сокращение с начала года составляло только $1,93 млрд.
27 августа Forbes представил рейтинг, по которому основательница Wildberries Татьяна Ким стала самой богатой женщиной России – ее состояние оценили в $5 млрд. Вторую позицию заняла президент Inteco Management Елена Батурина, чье состояние составило $1,3 млрд. Третье место – генеральный директор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган с капиталом $1,25 млрд.