Основательница Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России

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Татьяна Ким родилась 16 октября 1975 г. в Грозном (Чечено-Ингушская АССР) в семье советских корейцев. Ее отец работал инженером, а мать была учительницей начальных классов. После окончания школы в подмосковном поселке Газопровод будущая предпринимательница поступила в Коломенский педагогический институт (ныне – Государственный социально-гуманитарный университет) на факультет иностранных языков. Получив в 1997 г. диплом преподавателя английского языка, она около года работала по специальности, после чего переехала в Москву, чтобы обрести «второе образование и освоить какую-нибудь прикладную профессию». «Пару лет я училась на дизайнера, пока не поняла, что это не мое. Бросила. Может, с институтом не повезло…», – рассказывала Ким в интервью ТАСС. / Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС