Основательница Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России
Основательница Wildberries Татьяна Ким стала самой богатой женщиной России. Ее состояние оценили в $5 млрд, следует из рейтинга Forbes.
Вторую позицию заняла президент Inteco Management Елена Батурина, чье состояние составило $1,3 млрд. На третьем месте оказалась генеральный директор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган с капиталом $1,25 млрд.
В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун ($1 млрд) и председатель стратегического совета «Л’Этуаль» Татьяна Володина ($950 млн).
Шестую строчку рейтинга заняла Виктория Михельсон, седьмую – Евгения Гурьева. В десятку богатейших женщин также вошли Светлана Рыбальченко, Лидия Сультеева и Светлана Демидова.
В Forbes отметили, что суммарный капитал участниц прошлогоднего рейтинга составил $18,95 млрд, что на $6,8 млрд меньше по сравнению с прошлым годом ($25,75 млрд).
По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index на 1 июля, с начала года состояние 20-ти богатейших россиян снизилось на $1,93 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал до $28,6 млрд. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил состояние до $25,5 млрд, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – до $20,6 млрд. Состояние Геннадия Тимченко достигло $15,4 млрд. Основатель УГМК Искандер Махмудов увеличил капитал до $8,6 млрд. Состояние Михаила Фридмана выросло до $10,7 млрд, Сулеймана Керимова – до $11 млрд, Ким – до $8,3 млрд. Сильнее всего снизилось состояние частного инвестора Михаила Прохорова – на $5,46 млрд (до $11,1 млрд).
1 июня Forbes обновил рейтинг богатейших наследников России. Первое место сохранил Юзуф Алекперов – сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, чья потенциальная доля в семейном капитале оценивается в $29,5 млрд. Второе место в рейтинге заняли дети владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона (по $14,15 млрд на каждого). Третье место у детей основателя производителя минеральных удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко – Тары и Адриана (по $10,2 млрд на каждого).