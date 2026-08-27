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Главная / Бизнес /

Основательница Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России

Ксения Наумчик

Основательница Wildberries Татьяна Ким стала самой богатой женщиной России. Ее состояние оценили в $5 млрд, следует из рейтинга Forbes.

Вторую позицию заняла президент Inteco Management Елена Батурина, чье состояние составило $1,3 млрд. На третьем месте оказалась генеральный директор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган с капиталом $1,25 млрд.

В первую пятерку также вошли частный инвестор Екатерина Федун ($1 млрд) и председатель стратегического совета «Л’Этуаль» Татьяна Володина ($950 млн).

Шестую строчку рейтинга заняла Виктория Михельсон, седьмую – Евгения Гурьева. В десятку богатейших женщин также вошли Светлана Рыбальченко, Лидия Сультеева и Светлана Демидова.

Идея на миллиард: история основательницы Wildberries Татьяны Ким
Татьяна Ким родилась 16 октября 1975 г. в Грозном (Чечено-Ингушская АССР) в семье советских корейцев. Ее отец работал инженером, а мать была учительницей начальных классов. После окончания школы в подмосковном поселке Газопровод будущая предпринимательница поступила в Коломенский педагогический институт (ныне – Государственный социально-гуманитарный университет) на факультет иностранных языков. Получив в 1997 г. диплом преподавателя английского языка, она около года работала по специальности, после чего переехала в Москву, чтобы обрести «второе образование и освоить какую-нибудь прикладную профессию». «Пару лет я училась на дизайнера, пока не поняла, что это не мое. Бросила. Может, с институтом не повезло…», – рассказывала Ким в интервью ТАСС.
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Татьяна Ким родилась 16 октября 1975 г. в Грозном (Чечено-Ингушская АССР) в семье советских корейцев. Ее отец работал инженером, а мать была учительницей начальных классов. После окончания школы в подмосковном поселке Газопровод будущая предпринимательница поступила в Коломенский педагогический институт (ныне – Государственный социально-гуманитарный университет) на факультет иностранных языков. Получив в 1997 г. диплом преподавателя английского языка, она около года работала по специальности, после чего переехала в Москву, чтобы обрести «второе образование и освоить какую-нибудь прикладную профессию». «Пару лет я училась на дизайнера, пока не поняла, что это не мое. Бросила. Может, с институтом не повезло…», – рассказывала Ким в интервью ТАСС. / Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

В Forbes отметили, что суммарный капитал участниц прошлогоднего рейтинга составил $18,95 млрд, что на $6,8 млрд меньше по сравнению с прошлым годом ($25,75 млрд).

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index на 1 июля, с начала года состояние 20-ти богатейших россиян снизилось на $1,93 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов увеличил капитал до $28,6 млрд. Глава «Новатэка» Леонид Михельсон увеличил состояние до $25,5 млрд, основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко – до $20,6 млрд. Состояние Геннадия Тимченко достигло $15,4 млрд. Основатель УГМК Искандер Махмудов увеличил капитал до $8,6 млрд. Состояние Михаила Фридмана выросло до $10,7 млрд, Сулеймана Керимова – до $11 млрд, Ким – до $8,3 млрд. Сильнее всего снизилось состояние частного инвестора Михаила Прохорова – на $5,46 млрд (до $11,1 млрд). 

1 июня Forbes обновил рейтинг богатейших наследников России. Первое место сохранил Юзуф Алекперов – сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, чья потенциальная доля в семейном капитале оценивается в $29,5 млрд. Второе место в рейтинге заняли дети владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона (по $14,15 млрд на каждого). Третье место у детей основателя производителя минеральных удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко – Тары и Адриана (по $10,2 млрд на каждого).

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