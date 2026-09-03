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Путин анонсировал первую отгрузку нефти с нового нефтепровода в Красноярске

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В ближайшее время на проекте «Восток Ойл» в Красноярском крае запустят магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север. Одновременно планируется первая отгрузка нефти, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, нефть отправится покупателям по российским заполярным морским трассам.

Президент также сообщил о планах связать арктические морские терминалы с железнодорожным и внутренним водным транспортом. Это позволит постепенно подключать к северным маршрутам грузопотоки из Центральной России, Урала и Сибири, а также обеспечивать поставки импортных товаров.

В качестве примера Путин привел недавний проход через российскую Арктику контейнеровоза из Китая в Мурманск.

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