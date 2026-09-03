Путин анонсировал первую отгрузку нефти с нового нефтепровода в Красноярске

Президент также сообщил о планах связать арктические морские терминалы с железнодорожным и внутренним водным транспортом. Это позволит постепенно подключать к северным маршрутам грузопотоки из Центральной России, Урала и Сибири, а также обеспечивать поставки импортных товаров.