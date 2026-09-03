Глава РЖД: объекты железной дороги защищены от атак БПЛА

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Он пригрозил, что БПЛА «будут появляться так, что с этим придется считаться». Российский лидер Владимир Путин предупредил, что «если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить». Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что министерство учитывает угрозы Зеленского и своевременно к ним готовится.