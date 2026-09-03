Ozon опроверг слухи о росте цен из-за ударов по складам
По заявлению Ozon, с 20 августа по 1 сентября цены снизились на 3,5%, а до 20 августа – держались на одном уровне в течение пяти недель.
«Существенных колебаний внутри этих периодов не было», – заявила площадка.
Маркетплейс объяснил, что с ним работают более 750 000 продавцов, и все конкурируют за внимание покупателя – цены на площадке остаются на рыночном уровне. Отказываться от инвестиций в скидки на товары Ozon не планирует.
Логистические объекты Ozon несколько раз подвергались атакам украинских БПЛА. В ночь на 24 августа были эвакуированы склады в Краснодаре, Адыгейске и Невинномысске, а утром дрон атаковал логистический центр в Махачкале. В ночь на 27 августа беспилотники ударили по складам в Уфе и Оренбурге. 30 августа был атакован склад Ozon в Белгороде. До этого атакам с июля в основном подвергались объекты маркетплейса Wildberries.