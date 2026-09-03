Ozon опроверг слухи о росте цен из-за ударов по складам

Логистические объекты Ozon несколько раз подвергались атакам украинских БПЛА. В ночь на 24 августа были эвакуированы склады в Краснодаре, Адыгейске и Невинномысске, а утром дрон атаковал логистический центр в Махачкале. В ночь на 27 августа беспилотники ударили по складам в Уфе и Оренбурге. 30 августа был атакован склад Ozon в Белгороде. До этого атакам с июля в основном подвергались объекты маркетплейса Wildberries.