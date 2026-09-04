Новак: власти намерены не допустить затоваривания дизелем
Экспорт дизельного топлива пока остановлен, но правительство ставит своей задачей не допустить затоваривания им. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает «Интерфакс».
«Наша ключевая задача – не допустить этого [затоваривания дизтопливом]. Если будет здесь достаточно сформированные остатки, необходимые для недопущения затоваривания, естественно, мы будем принимать решение об открытии экспорта», – сказал он.
Вице-премьер отметил, что Минэнерго считает целесообразным пока не экспортировать дизтопливо.