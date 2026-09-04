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Главная / Бизнес /

Новак: власти намерены не допустить затоваривания дизелем

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Экспорт дизельного топлива пока остановлен, но правительство ставит своей задачей не допустить затоваривания им. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает «Интерфакс».

«Наша ключевая задача – не допустить этого [затоваривания дизтопливом]. Если будет здесь достаточно сформированные остатки, необходимые для недопущения затоваривания, естественно, мы будем принимать решение об открытии экспорта», – сказал он.

Вице-премьер отметил, что Минэнерго считает целесообразным пока не экспортировать дизтопливо.

3 сентября Новак заявил, что ситуация на российском рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой. Ситуация, по его словам, контролируется совместно с нефтяными компаниями. По части цен на топливо вице-премьер заявил, что они зависят от уровня инфляции.

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