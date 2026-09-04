Новак: власти намерены не допустить затоваривания дизелем

3 сентября Новак заявил, что ситуация на российском рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой. Ситуация, по его словам, контролируется совместно с нефтяными компаниями. По части цен на топливо вице-премьер заявил, что они зависят от уровня инфляции.