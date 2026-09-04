ЗАЭС больше двух недель работает без внешнего энергоснабжения
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже более двух недель остается без внешнего энергоснабжения после повреждения последней действовавшей высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Станция обеспечивает собственные нужды с помощью дизель-генераторов. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По ее словам, ситуация с энергоснабжением продолжается уже 16-е сутки. Яшина напомнила, что подобная ситуация была осенью 2025 г., тогда станция была вынуждена обеспечивать собственные нужды за счет работы дизель-генераторов в течение целого месяца.
Для восстановления внешнего питания необходимо отремонтировать линию электропередачи «Ферросплавная-1» и вновь ввести ее в эксплуатацию. Яшина отметила, что продолжается согласование режима тишины, который требуется для проведения ремонтно-восстановительных работ.
При этом информации о сроках подачи напряжения по второй линии – «Днепровской» – у ЗАЭС пока нет.
20 августа электростанция потеряла связь с единственной оставшейся внеплощадочной линией электропередачи – линией «Ферросплавная-1», в связи с чем временно лишилась внешнего энергоснабжения и была переведена на резервные источники питания.
29 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что имеющегося на Запорожской АЭС запаса дизельного топлива хватит лишь на 10 дней работы. На следующий день Яшина опровергла эти данные.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев 31 августа сказал, что ситуация на ЗАЭС находится под контролем. Он назвал одной из основных задач обеспечение станции запасами дизельного топлива. Кроме того, необходимо восстановить внешнее энергоснабжение. В госкорпорации рассчитывают, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом.