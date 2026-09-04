ЗАЭС больше двух недель работает без внешнего энергоснабжения

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев 31 августа сказал, что ситуация на ЗАЭС находится под контролем. Он назвал одной из основных задач обеспечение станции запасами дизельного топлива. Кроме того, необходимо восстановить внешнее энергоснабжение. В госкорпорации рассчитывают, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом.