Минпромторг: говорить о необходимости восстановления логоцентров преждевременно
Говорить о полном восстановлении логистических центров, пострадавших от атак ВСУ, пока преждевременно. Логистическая инфраструктура перестраивается, а на месте выбывающих объектов появляются новые мощности. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках ВЭФ.
По словам замминистра, власти совместно с цифровыми платформами до конца года определят, какой объем складской инфраструктуры необходимо восстановить и потребуется ли для этого участие государства. Окончательное решение будет зависеть от результатов переоценки логистических схем и подсчета ущерба.
Он отметил, что маркетплейсы продолжают подсчитывать нанесенный ущерб. Параллельно ведется переориентация логистических потоков и направлений. Для проведения необходимых операций платформы, в частности, используют партнерские небольшие сортировочные центры.
Еще одним направлением работы стало создание новых объектов. Чекушов подчеркнул, что цифровые платформы вводят дополнительные мощности в эксплуатацию в рамках собственных инвестиционных программ.
4 сентября вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях ВЭФа заявил, что правительство планирует отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки в рамках дополнительных мер по снижению административной нагрузки на организации и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавшие от атак беспилотников. Мера может распространиться не только на инфраструктуру маркетплейсов, пострадавшую при атаках БПЛА, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры. Вице-премьер подчеркнул, что речь идет именно о неналоговых проверках.
26 августа кабмин утвердил меры поддержки для предпринимателей, понесших ущерб из-за атак БПЛА на объекты РВБ. О послаблениях объявили в Минфине РФ 24 августа. Тогда же министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что сформировано два пакета мер поддержки. Первый – для продавцов, чьи товары пострадали на складах, второй – для группы РВБ.