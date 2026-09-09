Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 683+0,37%CNY Бирж.12,713-0,34%IMOEX2 277,81+0,16%RTSI829,81+0,16%RGBI113,66-0,02%RGBITR773,82+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минпромторг: говорить о необходимости восстановления логоцентров преждевременно

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Говорить о полном восстановлении логистических центров, пострадавших от атак ВСУ, пока преждевременно. Логистическая инфраструктура перестраивается, а на месте выбывающих объектов появляются новые мощности. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга России Роман Чекушов в рамках ВЭФ.

По словам замминистра, власти совместно с цифровыми платформами до конца года определят, какой объем складской инфраструктуры необходимо восстановить и потребуется ли для этого участие государства. Окончательное решение будет зависеть от результатов переоценки логистических схем и подсчета ущерба.

Он отметил, что маркетплейсы продолжают подсчитывать нанесенный ущерб. Параллельно ведется переориентация логистических потоков и направлений. Для проведения необходимых операций платформы, в частности, используют партнерские небольшие сортировочные центры.

Еще одним направлением работы стало создание новых объектов. Чекушов подчеркнул, что цифровые платформы вводят дополнительные мощности в эксплуатацию в рамках собственных инвестиционных программ.

4 сентября вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях ВЭФа заявил, что правительство планирует отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки в рамках дополнительных мер по снижению административной нагрузки на организации и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавшие от атак беспилотников. Мера может распространиться не только на инфраструктуру маркетплейсов, пострадавшую при атаках БПЛА, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры. Вице-премьер подчеркнул, что речь идет именно о неналоговых проверках.

26 августа кабмин утвердил меры поддержки для предпринимателей, понесших ущерб из-за атак БПЛА на объекты РВБ. О послаблениях объявили в Минфине РФ 24 августа. Тогда же министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что сформировано два пакета мер поддержки. Первый – для продавцов, чьи товары пострадали на складах, второй  – для группы РВБ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её