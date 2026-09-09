Минпромторг: говорить о необходимости восстановления логоцентров преждевременно

4 сентября вице-премьер Дмитрий Григоренко на полях ВЭФа заявил, что правительство планирует отменить плановые и внеплановые неналоговые проверки в рамках дополнительных мер по снижению административной нагрузки на организации и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавшие от атак беспилотников. Мера может распространиться не только на инфраструктуру маркетплейсов, пострадавшую при атаках БПЛА, но и на другие объекты гражданской инфраструктуры. Вице-премьер подчеркнул, что речь идет именно о неналоговых проверках.