В Якутии начали строительство глубоководного грузового терминала Найба
В Якутии дали старт строительству глубоководного грузового терминала Найба в морском порту Тикси. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-центре Республики Саха.
«Найба должна стать опорной морской инфраструктурой для развития северо-востока Арктической зоны России, освоения ее богатейшей минерально-сырьевой базы и повышения надежности северного завоза», – сказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Сейчас на объекте находится первая строительная техника, специалисты проводят инженерные изыскания для строительства причала. Для первоначального этапа планируется возведение временного морского причала, на месте которого в дальнейшем появится постоянный порт.
Инфраструктурным оператором и главным инвестором выступает компания «Таймыр инвест».
Морской терминал будет построен в бухте Тикси (море Лаптевых) в районе села Найба. Агломерация Тикси – Найба станет одним из ключевых узлов Северного морского пути (СМП). 4 сентября «Ведомости» писали, что стоимость строительства первой очереди порта Найба в Якутии составит 10,6 млрд руб. Проектный уровень грузооборота на первом этапе составляет 1,5 млн т в год. Потребность проекта во внешнем финансировании оценивается в 5,6 млрд руб.