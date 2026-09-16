В Якутии начали строительство глубоководного грузового терминала Найба

Морской терминал будет построен в бухте Тикси (море Лаптевых) в районе села Найба. Агломерация Тикси – Найба станет одним из ключевых узлов Северного морского пути (СМП). 4 сентября «Ведомости» писали, что стоимость строительства первой очереди порта Найба в Якутии составит 10,6 млрд руб. Проектный уровень грузооборота на первом этапе составляет 1,5 млн т в год. Потребность проекта во внешнем финансировании оценивается в 5,6 млрд руб.