Летом спрос на готовую еду от X5 вырос на 12%

При этом салаты все равно заняли первое место в рейтинге популярности готовой еды. Россияне летом отдавали предпочтение «холодным форматам» – готовой еде, не требующей разогрева. Чаще всего покупатели брали морковь по-корейски, спрос на которую вырос на 46% год к году. Летом 2025 г. фаворитом была сельдь под шубой, но в 2026 г. она даже не вошла в топ-пять. В лидерах оливье, крабовый салат и «Деревенский» салат с курицей и фасолью.