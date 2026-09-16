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Главная / Бизнес /

Летом спрос на готовую еду от X5 вырос на 12%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

За летние месяцы спрос на категорию готовой еды в торговых сетях ритейлера X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») вырос на 12% год к году. Наиболее популярными блюдами стали салаты, сэндвичи, роллы и суши, сообщила компания «Ведомостям».

Больше всего заметна динамика в категории блинов, оладий и сырников. Их стали покупать на 28% чаще. Спрос на каши и блюда с курицей вырос на 24% и 28% соответственно.

При этом салаты все равно заняли первое место в рейтинге популярности готовой еды. Россияне летом отдавали предпочтение «холодным форматам» – готовой еде, не требующей разогрева. Чаще всего покупатели брали морковь по-корейски, спрос на которую вырос на 46% год к году. Летом 2025 г. фаворитом была сельдь под шубой, но в 2026 г. она даже не вошла в топ-пять. В лидерах оливье, крабовый салат и «Деревенский» салат с курицей и фасолью.

Рост популярности готовой еды в X5 объяснили несколькими факторами. Среди них указаны расширение ассортимента и желание россиян сэкономить время на приготовлении еды. Повышенный спрос указывает на доверие к категории готовой еды, ее свежести и качеству, отметили в компании.

3 июля в Х5 сообщили, что группа начала сотрудничество с 13 новыми российскими производителями готовой еды и число партнеров в этой категории превысило 400 компаний. Ассортимент готовой еды пополнился мясными блюдами-гриль и кавказской кухней. Также запущена ЗОЖ-линейка, появились сложносоставные протеиновые и комплексные завтраки. Среди бельгийских вафель появились картофельные, овощные, фруктовые и шоколадные изделия.

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