Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД

В декабре 2025 г. совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 г. – она составит 713,6 млрд руб. Основную часть, 531,4 млрд руб., направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр.