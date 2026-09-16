Силуанов и Никитин вошли в совет директоров РЖД
Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр транспорта Андрей Никитин вошли в состав совета директоров ОАО «РЖД». Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Интерфакс».
Новый совет директоров был избран в составе 13 человек. Свои места сохранили глава РЖД Олег Белозеров, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Минцифры Максут Шадаев.
Независимыми директорами остались ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
При этом первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова покинула совет директоров РЖД, в который входила с 2021 г.
В декабре 2025 г. совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 г. – она составит 713,6 млрд руб. Основную часть, 531,4 млрд руб., направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр.