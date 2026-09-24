Власти повысили прогноз роста производства лекарств

Прогноз также повышен на следующие два года. В 2027 г. выпуск лекарств может увеличиться на 6,6% вместо ожидавшихся ранее 4,8%, а в 2028 г. – на 7,5% вместо 5%. На 2029 г. Минэкономразвития закладывает рост на 8,2%. В результате производство фармацевтической продукции к 2029 г. может увеличиться на 39% относительно 2025 г.