Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TRNFP1 022-0,45%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RTSI857,94-0,6%RGBI112,34+0,03%RGBITR768,84+0,06%
Главная / Бизнес /

Власти повысили прогноз роста производства лекарств

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития улучшило прогноз по выпуску лекарственных средств и материалов медицинского назначения в России. В 2026 г. производство фармацевтической продукции может вырасти на 12,1%, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг. Годом ранее министерство ожидало увеличения показателя только на 4,8%.

Прогноз также повышен на следующие два года. В 2027 г. выпуск лекарств может увеличиться на 6,6% вместо ожидавшихся ранее 4,8%, а в 2028 г. – на 7,5% вместо 5%. На 2029 г. Минэкономразвития закладывает рост на 8,2%. В результате производство фармацевтической продукции к 2029 г. может увеличиться на 39% относительно 2025 г.

В 2025 г. производство лекарств и медицинских материалов выросло на 14,2%. В России выпускается 86% наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, причем для двух третей из них есть технологическая возможность производства по полному циклу с использованием российских фармсубстанций. Экспорт лекарств в 2025 г. составил около $1,3 млрд, увеличившись более чем на 30%. Среди основных покупателей – Казахстан, Белоруссия, Турция, Алжир и Армения.

11 сентября 2025 г. правительство решило, что с 1 января 2026 г. в фармотрасли начнет действовать балльная система оценки локализации производства. 24 ноября 2025 г. производители попросили отложить ужесточение требований к локализации фармсубстанций, предупредив о риске для выпуска отдельных препаратов. 17 апреля 2026 г. Минздрав заявил, что к 2030 г. на российский рынок планируется вывести более 500 новых лекарственных препаратов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь