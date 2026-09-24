Власти повысили прогноз роста производства лекарств
Минэкономразвития улучшило прогноз по выпуску лекарственных средств и материалов медицинского назначения в России. В 2026 г. производство фармацевтической продукции может вырасти на 12,1%, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2027 г. и плановый период 2028 и 2029 гг. Годом ранее министерство ожидало увеличения показателя только на 4,8%.
Прогноз также повышен на следующие два года. В 2027 г. выпуск лекарств может увеличиться на 6,6% вместо ожидавшихся ранее 4,8%, а в 2028 г. – на 7,5% вместо 5%. На 2029 г. Минэкономразвития закладывает рост на 8,2%. В результате производство фармацевтической продукции к 2029 г. может увеличиться на 39% относительно 2025 г.
В 2025 г. производство лекарств и медицинских материалов выросло на 14,2%. В России выпускается 86% наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, причем для двух третей из них есть технологическая возможность производства по полному циклу с использованием российских фармсубстанций. Экспорт лекарств в 2025 г. составил около $1,3 млрд, увеличившись более чем на 30%. Среди основных покупателей – Казахстан, Белоруссия, Турция, Алжир и Армения.
11 сентября 2025 г. правительство решило, что с 1 января 2026 г. в фармотрасли начнет действовать балльная система оценки локализации производства. 24 ноября 2025 г. производители попросили отложить ужесточение требований к локализации фармсубстанций, предупредив о риске для выпуска отдельных препаратов. 17 апреля 2026 г. Минздрав заявил, что к 2030 г. на российский рынок планируется вывести более 500 новых лекарственных препаратов.