Путин поздравил «АвтоВАЗ» с выпуском Lada Azimut

17 июля вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия «АвтоВАЗа» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже. Вице-премьер отметил, что Lada Azimut отличается высоким качеством. Новак выделил отличные шумоизоляцию, отделку салона и подвеску.