Путин поздравил «АвтоВАЗ» с выпуском Lada Azimut
Президент России Владимир Путин поздравил компанию «АвтоВАЗ» с выпуском нового флагманского кроссовера Lada Azimut. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте российского лидера.
«Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности», – говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что выпуск новой модели стал возможен благодаря слаженному труду коллектива конструкторов, инженеров, дизайнеров и других специалистов. Также власти рассчитывают, что «Автоваз» продолжит пополнять линейку своей продукции, создавая многообещающие проекты, которые признают партнеры и клиенты.
17 июля вице-премьер РФ Александр Новак во время посещения предприятия «АвтоВАЗа» впечатлился новым кроссовером Lada Azimut. Он заявил, что планирует купить этот автомобиль, когда он появится в продаже. Вице-премьер отметил, что Lada Azimut отличается высоким качеством. Новак выделил отличные шумоизоляцию, отделку салона и подвеску.
15 июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о высоком спросе на автомобили Lada. «АвтоВАЗ» за последние четыре года выпустил три новые модели – Aura, Iskra и Azimut, напомнил он.