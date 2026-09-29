Лукашенко предложил США вместе с «Газпромом» построить азотный комбинат

Белорусский президент сообщил, что площадка для будущего предприятия уже выбрана и обеспечена необходимыми сетями. США он предложил подключиться к проекту с учетом их интереса к удобрениям. «Они хотят удобрения, азотные в том числе, – пожалуйста, давайте вместе построим», – заявил Лукашенко. Если американская сторона не согласится, республика намерена реализовать проект совместно с «Газпромом» и продавать готовую продукцию.