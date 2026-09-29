Лукашенко предложил США вместе с «Газпромом» построить азотный комбинат
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил США присоединиться к строительству азотного комбината в республике, который Минск планирует реализовать при участии «Газпрома». Об этом он заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, передает «БелТА». По словам Лукашенко, участие российской компании в проекте он ранее обсудил с президентом Владимиром Путиным.
Белорусский президент сообщил, что площадка для будущего предприятия уже выбрана и обеспечена необходимыми сетями. США он предложил подключиться к проекту с учетом их интереса к удобрениям. «Они хотят удобрения, азотные в том числе, – пожалуйста, давайте вместе построим», – заявил Лукашенко. Если американская сторона не согласится, республика намерена реализовать проект совместно с «Газпромом» и продавать готовую продукцию.
21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии. По его словам, стоимость белорусской продукции должна быть значительно ниже цены удобрений, закупаемых США у Канады. 11 сентября Лукашенко подтвердил готовность поставлять калийные удобрения в США и заявил о готовности Минска к «большой сделке» с Вашингтоном.
30 марта американские власти сняли санкции с «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании, а также связанных с ними структур. Ограничения против белорусского производителя действовали с 2021 г. 20 апреля Лукашенко заявил, что у страны нет свободных объемов минеральных удобрений для поставок в США, поскольку произведенная продукция уже была законтрактована.