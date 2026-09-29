Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
POSI1 004-2,14%CNY Бирж.12,534-0,44%IMOEX2 229,81-1,09%RTSI832,2-1,09%RGBI111,12-0,51%RGBITR762,07-0,46%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Лукашенко предложил США вместе с «Газпромом» построить азотный комбинат

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил США присоединиться к строительству азотного комбината в республике, который Минск планирует реализовать при участии «Газпрома». Об этом он заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, передает «БелТА». По словам Лукашенко, участие российской компании в проекте он ранее обсудил с президентом Владимиром Путиным.

Белорусский президент сообщил, что площадка для будущего предприятия уже выбрана и обеспечена необходимыми сетями. США он предложил подключиться к проекту с учетом их интереса к удобрениям. «Они хотят удобрения, азотные в том числе, – пожалуйста, давайте вместе построим», – заявил Лукашенко. Если американская сторона не согласится, республика намерена реализовать проект совместно с «Газпромом» и продавать готовую продукцию.

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Белоруссии. По его словам, стоимость белорусской продукции должна быть значительно ниже цены удобрений, закупаемых США у Канады. 11 сентября Лукашенко подтвердил готовность поставлять калийные удобрения в США и заявил о готовности Минска к «большой сделке» с Вашингтоном.

30 марта американские власти сняли санкции с «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании, а также связанных с ними структур. Ограничения против белорусского производителя действовали с 2021 г. 20 апреля Лукашенко заявил, что у страны нет свободных объемов минеральных удобрений для поставок в США, поскольку произведенная продукция уже была законтрактована.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте