Лукашенко сообщил об отсутствии у Минска свободных минеральных удобрений для США
В запасе Белоруссии нет свободных минеральных удобрений, чтобы поставить их Вашингтону, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
«У нас нет свободных калийных удобрений. У нас нет минеральных удобрений свободных. Они все законтрактованы, и предоплата на некоторые товары произведена. Поэтому нам еще надо найти эти минеральные удобрения, чтобы поставить в Соединенные Штаты Америки», – сказал белорусский лидер.
В интервью он также отметил, что не горит желанием прилететь с визитом в США и пожать руку президенту страны Дональду Трампу. Белорусский лидер добавил, что ему не нужно кланяться и выпрашивать что-либо, как, например, это делает его украинский коллега Владимир Зеленский.
20 марта Лукашенко говорил, что по итогам визита спецпосланника США Джона Коула в Минск стороны приступят к проработке условий «большой сделки». Вашингтон тогда объявил о снятии ограничений с Белинвестбанка, Банка развития Беларуси (БРРБ), Белорусской калийной компании (БКК) и «Беларуськалия» – крупнейшего экспортера калийных удобрений. По словам Коула, процедура отмены санкций теперь пойдет значительно быстрее, так как параметры заранее согласованы с минфином и другими ведомствами США.