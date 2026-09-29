Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
FLOT81,14-0,02%CNY Бирж.12,528-0,5%IMOEX2 246,26-0,36%RTSI838,34-0,36%RGBI111,12-0,51%RGBITR762,02-0,47%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России построят к 2030 году завод субстанций для обезболивающих

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

К 2030 г. планируется ввести в эксплуатацию завод по производству субстанций для обезболивающих препаратов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской научно-практической конференции по повышению доступности медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарств.

«Нам удалось обеспечить производство обезболивающих лекарственных препаратов отечественным сырьем», – сказала Голикова.

24 сентября Минэкономразвития повысило прогноз роста производства лекарств в России в 2026 г. до 6%. В 2025 г. выпуск лекарств и медицинских материалов увеличился на 14,2%. В стране производится 86% наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для двух третей из них существует технологическая возможность полного цикла с использованием российских фармсубстанций.

20 апреля Минздрав сообщил, что до 2030 г. на российский рынок планируется вывести более 500 новых лекарственных препаратов. Одной из основных задач стратегии «Фарма-2030» является увеличение выпуска собственных активных фармацевтических субстанций и снижение зависимости отрасли от импортного сырья.

2 июля 2024 г. Голикова заявляла, что около 46% лекарственных наименований в России производилось по полному циклу. На тот момент доля лекарств российского производства составляла около 63%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь