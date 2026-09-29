В России построят к 2030 году завод субстанций для обезболивающих

24 сентября Минэкономразвития повысило прогноз роста производства лекарств в России в 2026 г. до 6%. В 2025 г. выпуск лекарств и медицинских материалов увеличился на 14,2%. В стране производится 86% наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для двух третей из них существует технологическая возможность полного цикла с использованием российских фармсубстанций.