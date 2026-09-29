В России построят к 2030 году завод субстанций для обезболивающих
К 2030 г. планируется ввести в эксплуатацию завод по производству субстанций для обезболивающих препаратов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на Всероссийской научно-практической конференции по повышению доступности медицинской помощи с применением наркотических и психотропных лекарств.
«Нам удалось обеспечить производство обезболивающих лекарственных препаратов отечественным сырьем», – сказала Голикова.
24 сентября Минэкономразвития повысило прогноз роста производства лекарств в России в 2026 г. до 6%. В 2025 г. выпуск лекарств и медицинских материалов увеличился на 14,2%. В стране производится 86% наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для двух третей из них существует технологическая возможность полного цикла с использованием российских фармсубстанций.
20 апреля Минздрав сообщил, что до 2030 г. на российский рынок планируется вывести более 500 новых лекарственных препаратов. Одной из основных задач стратегии «Фарма-2030» является увеличение выпуска собственных активных фармацевтических субстанций и снижение зависимости отрасли от импортного сырья.
2 июля 2024 г. Голикова заявляла, что около 46% лекарственных наименований в России производилось по полному циклу. На тот момент доля лекарств российского производства составляла около 63%.