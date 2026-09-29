ФАС предписала регулятору Кузбасса исключить из тарифов 6 млрд рублей

28 сентября правительство увеличило предельную мощность выдачи электроэнергии в сеть для физлиц до 50 кВт, для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и многоквартирных домов – до 150 кВт. Ранее максимальная мощность, которую объекты микрогенерации могли выдавать в электросеть, составляла не более 15 кВт для всех категорий потребителей. Вице-премьер Александр Новак заявил, что изменения создадут дополнительные стимулы для развития микрогенерации.