ФАС предписала регулятору Кузбасса исключить из тарифов 6 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии в Кузбассе и предписала Региональной энергетической комиссии (РЭК) региона исключить из тарифов около 6 млрд руб. Средства будут исключаться поэтапно с 1 октября, сообщили в ведомстве.
В ходе внеплановой проверки ФАС установила, что РЭК включила в тарифы расходы на аренду и содержание электросетевых объектов, находившихся в муниципальной собственности. При этом эти объекты должны были передаваться сетевой организации в безвозмездное пользование.
Кроме того, регулятор, по данным ФАС, произвольно распределял средства между сетевыми организациями при корректировке необходимой валовой выручки. В одном из случаев затраты одной организации необоснованно исключались, чтобы обеспечить возможность учета средств для других компаний.
Также РЭК относила подконтрольные расходы к неподконтрольным, чтобы формально соблюсти установленное ограничение затрат на обслуживание условной единицы. Амортизационные отчисления учитывались без направления соответствующих средств на инвестиционную программу.
Проверка была проведена по требованию Генпрокуратуры России. По ее итогам ФАС выдала региональному органу регулирования 12 предписаний.
28 сентября правительство увеличило предельную мощность выдачи электроэнергии в сеть для физлиц до 50 кВт, для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и многоквартирных домов – до 150 кВт. Ранее максимальная мощность, которую объекты микрогенерации могли выдавать в электросеть, составляла не более 15 кВт для всех категорий потребителей. Вице-премьер Александр Новак заявил, что изменения создадут дополнительные стимулы для развития микрогенерации.
23 сентября «Ведомости» писали, что ФАС подготовила проект приказа, предусматривающий учет расходов на безопасность и восстановление электросетей в тарифах на услуги по передаче электроэнергии для промышленных потребителей.