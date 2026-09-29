Суд запретил компании «Домлента» использовать бренды OBI
Арбитражный суд Московской области запретил нынешнему владельцу российских гипермаркетов OBI – ООО «Домлента» – использовать обозначения OBI, «ОБИ» и другие сходные с товарными знаками немецкой OBI обозначения. Об этом сообщил «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
Согласно решению, «Домлента» должна удалить соответствующие обозначения с сайта и из 16 гипермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Саратове, Брянске, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, Красногорске, Ступино и Туле. Бренд необходимо убрать в том числе с вывесок, рекламных материалов, униформы сотрудников, тележек, подарочных карт, упаковки и автомобилей доставки.
Суд также запретил ООО «ОБИ франчайзинговый центр», бывшей дочерней структуре немецкой компании, использовать сходные обозначения на сайтах obi.ru и domlenta.ru. В случае неисполнения решения «Домлента» и «ОБИ франчайзинговый центр» должны будут выплачивать по 10 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки.
Кроме того, суд взыскал с «Домленты», «ОБИ франчайзингового центра», компаний «Сделай своими руками» и «Сделай своими руками северо-запад» по 1,2 млн руб. компенсации в пользу OBI GmbH за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
13 января одна из крупнейших розничных сетей России, МКПАО «Лента», объявила о приобретении активов сети гипермаркетов в формате DIY («Do It Yourself» – «сделай сам») – OBI. В периметр сделки вошли 25 магазинов с общей торговой площадью 263 000 кв. м.