Суд запретил компании «Домлента» использовать бренды OBI

Суд также запретил ООО «ОБИ франчайзинговый центр», бывшей дочерней структуре немецкой компании, использовать сходные обозначения на сайтах obi.ru и domlenta.ru. В случае неисполнения решения «Домлента» и «ОБИ франчайзинговый центр» должны будут выплачивать по 10 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки.