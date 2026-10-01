Российские миллиардеры потеряли почти $23,6 млрд с начала года

В течение года динамика состояния российских участников рейтинга заметно менялась. На 1 июня их совокупный капитал с начала года увеличился на $21,85 млрд. Наибольший прирост тогда показал Андрей Мельниченко – на $5,63 млрд, следом шли Леонид Михельсон с $4,15 млрд и Алексей Мордашов с $3,66 млрд.