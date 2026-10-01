Российские миллиардеры потеряли почти $23,6 млрд с начала года
Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2026 г. сократилось почти на $23,6 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).
На 1 октября в рейтинг входят 19 граждан России, их общее состояние оценивается в $267,8 млрд.
BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется после завершения каждого торгового дня в Нью-Йорке. При оценке состояния учитываются стоимость принадлежащих миллиардерам долей в компаниях и другие финансовые показатели.
В течение года динамика состояния российских участников рейтинга заметно менялась. На 1 июня их совокупный капитал с начала года увеличился на $21,85 млрд. Наибольший прирост тогда показал Андрей Мельниченко – на $5,63 млрд, следом шли Леонид Михельсон с $4,15 млрд и Алексей Мордашов с $3,66 млрд.
К 1 июля состояние 20 богатейших россиян с начала года уже сократилось на $1,93 млрд. На 1 сентября совокупные потери российских миллиардеров достигли $19,77 млрд. Наибольшее снижение Bloomberg тогда фиксировал у Михаила Прохорова – на $6,45 млрд, Владимира Потанина – на $3,73 млрд и Алишера Усманова – на $2,92 млрд.