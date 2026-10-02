Экс-канцлер Герхард Шредер займется развитием российского Globus

Общее собрание участников приняло решение о его назначении 2 октября. В новой должности Шрёдер будет участвовать в общем руководстве компанией и ее стратегическом развитии в России. Участник «Гиперглобуса» Томас Брух назвал бывшего канцлера экспертом по российскому рынку и отметил его многолетнее участие в политической, экономической и культурной жизни России.