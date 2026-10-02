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Экс-канцлер Герхард Шредер займется развитием российского Globus

Сергей Пахомов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус». Об этом компания сообщила в своем пресс-релизе.

Общее собрание участников приняло решение о его назначении 2 октября. В новой должности Шрёдер будет участвовать в общем руководстве компанией и ее стратегическом развитии в России. Участник «Гиперглобуса» Томас Брух назвал бывшего канцлера экспертом по российскому рынку и отметил его многолетнее участие в политической, экономической и культурной жизни России.

«Важно, чтобы такие предприниматели, как Томас Брух, и такие компании, как «Гиперглобус», продолжали поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию», – заявил Шредер.

«Гиперглобус» – российское подразделение немецкой сети продуктовых гипермаркетов Globus. Компания управляет магазинами в Центральном федеральном округе.

2 июня немецкий телеканал Ntv сообщил, что экс-канцлер приезжал в Москву. Точная цель визита была неизвестна, однако канал предположил, что он приезжал для участие в ПМЭФ либо в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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