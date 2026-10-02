Путь на поезде по ВСМ из Москвы до Минска займет около 2,5 часа

Расчетная скорость движения поездов по магистрали составит до 400 км/ч, рассказал Оверчук. В городской черте состав будет двигаться со скоростью около 120 км/ч. «Мы рассчитываем примерно 2,5 часа, может быть, чуть больше, будет занимать путь от Москвы до Минска», – сказал вице-премьер.