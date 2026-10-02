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Путь на поезде по ВСМ из Москвы до Минска займет около 2,5 часа

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Поезд по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Минск будет преодолевать маршрут примерно за 2,5 часа, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук в интервью ИС «Вести».

Расчетная скорость движения поездов по магистрали составит до 400 км/ч, рассказал Оверчук. В городской черте состав будет двигаться со скоростью около 120 км/ч. «Мы рассчитываем примерно 2,5 часа, может быть, чуть больше, будет занимать путь от Москвы до Минска», – сказал вице-премьер.

1 октября Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по строительству ВСМ Москва – Минск. Магистраль протяженностью 715 км пройдет через Смоленск. На линии планируется использовать 21 высокоскоростной поезд с максимальной скоростью до 400 км/ч. Ранее время в пути после запуска ВСМ оценивалось примерно в три часа.

В тот же день стало известно, что РЖД начали предварительное техническое обоснование строительства ВСМ Москва – Минск. Проект входит в число приоритетных направлений развития высокоскоростного сообщения. В 2028–2029 гг. планируется завершить формирование его финансовой модели и перейти к практической реализации.

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