Гросси призвал Россию и Украину сотрудничать с МАГАТЭ
Запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС (ЗАЭС) продолжают вызывать опасения, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он призвал Россию и Украину к сотрудничеству с МАГАТЭ для обеспечения поставок дизеля.
«Скорейшая поставка топлива на ЗАЭС имела бы большой позитивный эффект на ядерную безопасность на ЗАЭС. Я призываю все стороны работать с МАГАТЭ, чтобы достичь этой цели», – сказал он.
Гросси добавил, что наличие надежных мощностей по аварийному электроснабжению для обеспечения работы оборудования имеет решающее значение для безопасности любого ядерного объекта.
Глава МАГАТЭ отметил, что запасы дизельного топлива на ЗАЭС после продолжительного отключения электроэнергии в августе и сентябре остаются низкими. В эти месяцы станция работала на энергоблоках почти три недели. Кроме того, с июня на ЗАЭС электроэнергию отключали 10 раз. Также станция использует только одну линию электропередачи «Феросплавная-1» (напряжение составляет 330 кВ).
В начале сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что электростанция более двух недель остается без внешнего энергоснабжения после повреждения последней действовавшей высоковольтной линии «Ферросплавная-1».
14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует призыв к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре.
29 сентября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация подготовила технический план возможного поэтапного запуска энергоблоков ЗАЭС.