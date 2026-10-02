Гросси призвал Россию и Украину сотрудничать с МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ отметил, что запасы дизельного топлива на ЗАЭС после продолжительного отключения электроэнергии в августе и сентябре остаются низкими. В эти месяцы станция работала на энергоблоках почти три недели. Кроме того, с июня на ЗАЭС электроэнергию отключали 10 раз. Также станция использует только одну линию электропередачи «Феросплавная-1» (напряжение составляет 330 кВ).