Что делать, если настало время увольняться

Если вы работаете в хорошей организации, но вас не устраивает должность, поищите другую работу в другом подразделении компании. Вам могут помочь люди, недавно сменившие должность, или те, чья работа охватывает несколько направлений бизнеса, например аудит или работу с кадрами. В противном случае обновите резюме. И не мучайте себя вопросом, кто виноват в том, что так случилось: если пришла пора уходить, значит, пора уходить.