Что делать, если настало время увольняться
Не пора ли уволиться? Рано или поздно все мы задаем себе этот вопрос. Большинство людей дожидаются момента, когда чувствуют, что просто должны уйти, и это ставит их в невыгодное положение. Они уходят в никуда, вместо того чтобы сделать следующий удачный шаг в своей карьере.
Не допустите, чтобы подобное случилось с вами. Действуйте проактивно и не реже раза в год оценивайте организацию, вашу позицию в ней и личные карьерные возможности. Следующие три вопроса помогут вам оценить свое текущее положение.
1. Подходит ли вам организация, в которой вы работаете?
Убедитесь, что вы не катитесь пассивно под откос вместе с организацией, переживающей не лучшие времена. Вот семь признаков, которые должны настораживать.
Произошло слияние, поглощение или смена руководства, но изменения не затронули вас.
Менеджмент компании снова и снова критикуют в СМИ.
Организация не инвестирует в новые продукты или услуги и выбирает старые методы работы.
Люди, которых вы уважаете, уходят из компании.
Доходы компании уменьшаются.
На руководящие должности берут людей со стороны, и те приводят в компанию своих друзей.
Меры по сокращению расходов вводятся без объяснений и обоснований со стороны руководства.
Если вы наблюдаете в своей организации 4–5 перечисленных признаков, посмотрите на нее критическим взглядом. Поговорите со знакомыми, ушедшими из компании. Почитайте, что пишут о ней деловые издания. Испытывает ли ваша организация проблемы? Бывают случаи, когда люди предпочитают остаться в проблемной компании, но только если это дает карьерные преимущества (например, вы можете входить в антикризисную команду или учиться важному новому навыку).
2. Подходит ли вам должность?
Возможно, в прошлом году это была хорошая работа, но так ли это сегодня? Хорошая работа помогает расти и учиться. На ней вы получаете признание за выполняемые задачи. То, над чем вы работаете, приносит радость и удовлетворение. Как только вы начинаете думать, что коммуникации с руководством важнее выполняемых задач, внимательнее присмотритесь к своей должности. Следующие семь признаков помогут вам выявить риски.
Ваши бонусы или зарплата уже не превышают среднерыночный уровень.
Ваш начальник общается напрямую с вашими подчиненными или коллегами в обход вас.
Вас больше не приглашают на важные встречи или обеды с коллегами.
Вы занимаетесь вещами, с которыми не согласны, или вам приходится скрывать свое мнение.
Вы постоянно делаете глупые ошибки и не можете понять почему.
Ваши наставники ушли из организации или попали в немилость.
Вы больше не можете прогнозировать, кого повысят или кто будет считаться лучшим работником.
Если вы работаете в хорошей организации, но вас не устраивает должность, поищите другую работу в другом подразделении компании. Вам могут помочь люди, недавно сменившие должность, или те, чья работа охватывает несколько направлений бизнеса, например аудит или работу с кадрами. В противном случае обновите резюме. И не мучайте себя вопросом, кто виноват в том, что так случилось: если пришла пора уходить, значит, пора уходить.
3. Каковы ваши карьерные перспективы?
В отличие от первых двух вопросов, которые посвящены возможным рискам или обязательствам на текущей работе, последний вопрос дает шанс взглянуть на ситуацию с другой стороны. Рассмотрите свои карьерные активы. Верны ли для вас следующие утверждения?
У вас хорошая репутация специалиста как внутри организации, так и за ее пределами.
Люди обращаются к вам за помощью и советом, и вы стараетесь помочь им.
Вы знаете, чему хотите учиться дальше, и за последний год потратили собственные деньги на развитие своей карьеры и знаний.
Вы знакомы с самыми важными трендами в вашей отрасли.
Вы знаете, какая техническая проблема возникнет следующей в вашей области.
У вас есть профессиональные контакты, к которым вы можете обратиться за помощью или поддержкой.
Вы выступаете волонтером на разных мероприятиях.
Если вы согласны с 5–6 из этих семи утверждений, вам не о чем волноваться. У вас есть все возможности для управления своей карьерой. Ваши личные карьерные активы помогут уравновесить обязательства, накладываемые текущей работой или работодателем. Если утвердительных ответов было меньше, вы можете изменить ситуацию. Просто начните делать то, что описано в этих семи пунктах. Начните помогать коллегам и профессиональному сообществу – и ваши профессиональные связи, а также репутация станут расти.
Если вы задумались над тем, чтобы уволиться, проведите быстрый анализ ситуации. Организация, в которой вы работаете, вызывает у вас беспокойство? Можно поискать аналогичную должность в другой компании. Проблема в самой работе? Тогда стоит попробовать сменить должность в компании. И наконец, готовы ли вы сделать следующий шаг? Накопите персональные карьерные достижения, чтобы двигаться вверх по карьерной лестнице.
Об авторе: Присцилла Кламан – президент консалтинговой компании Career Strategies
Статья впервые опубликована в «Harvard Business Review Россия». Оригинал статьи здесь – https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/824050