Кирилл Соколов назначен ио главного редактора RNS

С 2012 по 2016 гг. Соколов работал редактором в ИД «Собеседник». Позднее он присоединился к команде Rambler Group в качестве выпускающего редактора RNS. В 2018 г. он стал руководителем службы выпуска издания. До нового назначения Кирилл занимал должность первого заместителя главного редактора.