Алена Руденко стала статс-секретарем – замгендиректора «Роскосмоса»

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Его место занял 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в министерстве транспорта, а в последнее время занимал должность заместителя министра. В Кремле в тот же день поясняли, что претензий к бывшему главе «Роскосмоса» Борисову у них нет, просто «происходит ротация».