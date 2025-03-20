Алена Руденко стала статс-секретарем – замгендиректора «Роскосмоса»
Новым статс-секретарем – заместителем гендиректора «Роскосмоса» стала Алена Руденко. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
До этого Руденко занимала пост статс-секретаря – замминистра Минцифры. А еще раньше была начальником департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента России.
Это не единственная кадровая перестановка в структурах «Роскосмоса». Так, гендиректором ЦНИИмаш стал Василий Титов, который до февраля был заместителем гендиректора института.
Руководить НПО Лавочкина теперь будет заместитель гендиректора «Промтех – Ульяновск» Василий Марфин.
25 февраля «Роскосмос» сообщил об уходе двух заместителей генерального директора. Посты покинули статс-секретарь – заместитель гендиректора Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.
6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Его место занял 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в министерстве транспорта, а в последнее время занимал должность заместителя министра. В Кремле в тот же день поясняли, что претензий к бывшему главе «Роскосмоса» Борисову у них нет, просто «происходит ротация».
Член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин сообщал «Ведомостям», что цель «Роскосмоса» – не получение прибыли, но нужно создавать условия для работы появившихся в последнее время частных российских космических компаний. По словам источника в «Роскосмосе», Баканов имеет опыт управления системой связи «Гонец» и департаментом цифровой трансформации Минтранса. Это позволяет ему понимать, как внедрять космические технологии в экономику. Возможно, это одна из причин его назначения.