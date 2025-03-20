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Алена Руденко стала статс-секретарем – замгендиректора «Роскосмоса»

Ведомости

Новым статс-секретарем – заместителем гендиректора «Роскосмоса» стала Алена Руденко. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

До этого Руденко занимала пост статс-секретаря – замминистра Минцифры. А еще раньше была начальником департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента России.

Это не единственная кадровая перестановка в структурах «Роскосмоса». Так, гендиректором ЦНИИмаш стал Василий Титов, который до февраля был заместителем гендиректора института.

Руководить НПО Лавочкина теперь будет заместитель гендиректора «Промтех – Ульяновск» Василий Марфин.

25 февраля «Роскосмос» сообщил об уходе двух заместителей генерального директора. Посты покинули статс-секретарь – заместитель гендиректора Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин.

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Его место занял 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в министерстве транспорта, а в последнее время занимал должность заместителя министра. В Кремле в тот же день поясняли, что претензий к бывшему главе «Роскосмоса» Борисову у них нет, просто «происходит ротация».

Член-корреспондент Академии космонавтики Андрей Ионин сообщал «Ведомостям», что цель «Роскосмоса» – не получение прибыли, но нужно создавать условия для работы появившихся в последнее время частных российских космических компаний. По словам источника в «Роскосмосе», Баканов имеет опыт управления системой связи «Гонец» и департаментом цифровой трансформации Минтранса. Это позволяет ему понимать, как внедрять космические технологии в экономику. Возможно, это одна из причин его назначения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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