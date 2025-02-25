«Роскосмос» объявил об уходе двух заместителей гендиректора

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На его место был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в Минтрансе (в последнее время – заместителем министра). С 2011 по 2019 г. он работал в компании «Спутниковая система «Гонец» (с 2023 г. – председатель совета директоров «Глонасса»). Он стал главой организации в сложный период, когда она была на грани банкротства, а к предыдущему руководству были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов, писали «Ведомости».