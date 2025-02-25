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«Роскосмос» объявил об уходе двух заместителей гендиректора

Ведомости

В «Роскосмосе» произошли кадровые изменения: посты покинули статс-секретарь – заместитель гендиректора Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

Руководство сменилось и на ряде предприятий отрасли. Гендиректором НПО «Техномаш» назначен Павел Полещенков, ранее занимавший пост заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам. Он сменил Юрия Власова. Покинул должность глава «Главкосмоса» Илья Тарасенко. Исполнять обязанности гендиректора будет его первый заместитель Наталья Локтева, с которой заключен срочный договор до официального назначения нового руководителя.

Также сменился руководитель дирекции по строительству космодрома Восточный. Вместо Виктора Степанова исполняющим обязанности директора назначен Владимир Кучеров, ранее возглавлявший группу в Главном контрольном управлении Москвы по дорожному и мостовому строительству.

6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На его место был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в Минтрансе (в последнее время – заместителем министра). С 2011 по 2019 г. он работал в компании «Спутниковая система «Гонец» (с 2023 г. – председатель совета директоров «Глонасса»). Он стал главой организации в сложный период, когда она была на грани банкротства, а к предыдущему руководству были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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