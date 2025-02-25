«Роскосмос» объявил об уходе двух заместителей гендиректора
В «Роскосмосе» произошли кадровые изменения: посты покинули статс-секретарь – заместитель гендиректора Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин. Об этом сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.
Руководство сменилось и на ряде предприятий отрасли. Гендиректором НПО «Техномаш» назначен Павел Полещенков, ранее занимавший пост заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам. Он сменил Юрия Власова. Покинул должность глава «Главкосмоса» Илья Тарасенко. Исполнять обязанности гендиректора будет его первый заместитель Наталья Локтева, с которой заключен срочный договор до официального назначения нового руководителя.
Также сменился руководитель дирекции по строительству космодрома Восточный. Вместо Виктора Степанова исполняющим обязанности директора назначен Владимир Кучеров, ранее возглавлявший группу в Главном контрольном управлении Москвы по дорожному и мостовому строительству.
6 февраля Юрий Борисов был освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». На его место был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работал в Минтрансе (в последнее время – заместителем министра). С 2011 по 2019 г. он работал в компании «Спутниковая система «Гонец» (с 2023 г. – председатель совета директоров «Глонасса»). Он стал главой организации в сложный период, когда она была на грани банкротства, а к предыдущему руководству были предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов, писали «Ведомости».