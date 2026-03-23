Белозеров переназначен главой РЖД еще на пять лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» еще на пять лет. Об этом сообщили в правительстве.
Соответствующее распоряжение подписано главой кабмина. Предыдущее переназначение Белозерова состоялось в 2021 г.
Белозеров с 2015 г. был назначен на должность президента ОАО «РЖД». А в 2017 г. – занял пост гендиректора – председателя правления компании. До этого он занимал пост руководителя Федерального дорожного агентства, а затем заместителя министра транспорта.
18 марта Белозеров сообщал о планах РЖД сократить центральный аппарат на 15%. По его словам, сокращения могут затронуть около 6000 сотрудников, в первую очередь административно-управленческий персонал.