Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Карьера /

Белозеров переназначен главой РЖД еще на пять лет

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» еще на пять лет. Об этом сообщили в правительстве.

Соответствующее распоряжение подписано главой кабмина. Предыдущее переназначение Белозерова состоялось в 2021 г.

Белозеров с 2015 г. был назначен на должность президента ОАО «РЖД». А в 2017 г. – занял пост гендиректора – председателя правления компании. До этого он занимал пост руководителя Федерального дорожного агентства, а затем заместителя министра транспорта.

18 марта Белозеров сообщал о планах РЖД сократить центральный аппарат на 15%. По его словам, сокращения могут затронуть около 6000 сотрудников, в первую очередь административно-управленческий персонал.

Также он сообщил, что компания согласовала с властями повышение лимита долговой нагрузки на 2026 г. РЖД установило ограничение в 3,9х. По итогам 2025 г. мультипликатор чистый долг/EBITDA у РЖД составил 3,4х (EBITDA 984,2 млрд руб., чистый долг – 3,33 трлн руб.).

